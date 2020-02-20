«Впервые увидели друг друга без масок»: врачи разрешили короткое свидание паре влюбившихся во время эвакуации из-за коронавируса

Казалось бы, - что маленькая личная история на фоне мировых новостей об эпидемии в Китае?

Тысячи заболевших, изоляция, последствия для экономики, закрытие границ... Но именно она, история 18-летних Даниила Парфеновича из Красноярска и Инны Савинцевой из Кировской области, после первой публикации в «Комсомольской правде» вышла в топы федеральных новостей. Напомним, Даниил после школы поехал получать высшее образование в Китай. Инна (instagram.com/saymealien) уже два года работала там по лицензии (профессионально занимается звуковым оформлением). Во время эвакуации россиян оба столкнулись в аэропорту. И, - словно всю жизнь знали друг друга, - признаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1200" height="1200" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/762038" frameborder="0"></iframe> Даниил Парфенович рассказывает об Инне.Вадим МАЦНЕВ

Ребята сели в самолет до Тюмени (обоих эвакуировали в санаторий «Градостроитель») друзьями, а вышли уже влюбленной парой. Правда, которой тут же пришлось расстаться: всех изолировали в отдельные боксы.

saymealien Нас попросили надеть маски и не снимать... PS Не воспринимайте все серьёзно. #градостроитель #эвакуация #омон

А потом еще и Инна заболела, ее увезли в другую больницу, за 10 километров от «Градостроителя». И вдруг у нее на странице – неожиданный пост: встреча обернулась предательством!

Что же дальше?

Даниил 20 февраля прилетел в Красноярск и поделился последними новостями с «Комсомольской правдой» - Красноярск.

Фото: Инстаграм Даниила

- Мы договаривались что после того, как закончится карантин, полетим с ней в Москву, - рассказывает он. – Но потом так вышло, что я был вынужден временно от этого отказаться. Предполагаемое место стажировки, с которым я договаривался, отменилось. А у нее наоборот, намечалась работа в Москве на федеральном телеканале. Мне надо подготовить переезд в Москву, и временно я решил приехать в Красноярск. Она восприняла это как предательство, очень обиделась. Да я сам понимаю, что виноват...

14 февраля, в День всех влюбленных, Даниилу удалось передать Инне подарок: браслетик из природных камней, преимущественно зеленого цвета (у обоих ребят зеленые глаза и они решили, что это их счастливый цвет). И девушка простила.

Фото: Инстаграм Инны

- Карантин еще не закончился, но мне предстояло улетать, немного раньше нее, и перед этим нам удалось уговорить врачей разрешить нам встретиться. Ее уже перевели из больницы снова в санаторий, но так же в отдельный блок. Мы встретились в холле, у нас был примерно час. Впервые увидели друг друга без масок (смеется). Мы обнимались, разговаривали. Смотрели, не отрываясь, друг другу в глаза. Решили, что разлука – временная, и мы скоро встретимся в столице. Нельзя терять отношения, которые судьба подарила таким необыкновенным образом. Я готов ее любить. Пусть даже между нами пока – расстояния. И она, я это верю, тоже.

Фото: Инстаграм Даниила

А вот что рассказала «Комсомольской правде» – Красноярск сама Инна:

- Мы встретимся с Даней очень скоро. Если будем открытыми, наши отношения смогут продлиться долго. Главное, быть смелыми!

Даниил ПарфеновичФото: Вадим МАЦНЕВ

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