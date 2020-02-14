«День влюбленных обернулся предательством»: эвакуированная из-за коронавируса в Китае пара рассталась

Еще вчера влюбленные, а сегодня - чужие. Бывает? Да на каждом шагу! Вот и история любви 18-летних Даниила Парфеновича из Красноярска и Инны Савинцевой из Кировской области, прогремевшая на всю страну, кажется, подошла к концу. Хотя, узнав о чувствах пары, многие за ребят порадовались. Судите сами: кругом напуганные коронавирусом люди, а тут - любовь. Романтично же, просто «Ромео и Джульетта».

День 4-й в Градостроителе, подарки.

Напомним, ребята познакомились в аэропорту Уханя во время эвакуации, в самолете сидели в соседних креслах и всю дорогу болтали без умолку. В России оба попали в центр временного содержания эвакуированных «Градостроитель» в Тюмени, где продолжили общаться и даже хотели представиться гражданскими супругами - чтобы жить в одной комнате. Но... не судьба. По правилам каждый из эвакуированных должен жить изолированно - на время, пока медики и Роспотребнадзор исключат у них возможность коронавируса.

Эвакуация из Уханя Фото: соцсети

Даниил - очень серьезный парень и, по-видимому, проникся к Инне большим и светлым чувством.

- Если честно, Инна - именно та девушка, которую я себе представлял в мыслях, желаниях, которую мечтал встретить уже очень давно, - поделился парень с «Комсомольской правдой» - Красноярск. - Именно так и представлял её себе, но до этой встречи не видел ни разу вживую. И вдруг судьба нас свела таким вот совершенно необычным образом, что мы и представить себе не могли. И эта встреча в любом случае изменит нашу жизнь. Это не просто слова, мы решили некоторые вещи насчет будущего.

Даниил, может, и решил все для себя, а Инна?

- Я приезжаю в Москву. Скоро. С чемоданом чего-то ненужного, совершенно одна. Словом, реализую программу мелодраматической классики, - призналась в своем Инстаграме девушка. - Жить негде. Буду в районе двадцатых чисел. Пока не знаю что и как, но надо как-то выкручиваться. Там в Сети ходит легенда о волшебной любви меня и Даниила. Это фикция, не верьте. День всех влюбленных обернулся для меня предательством. Что ж, бывает! Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Инна собирается покорять Москву в одиночестве Фото: соцсети

Неужели любовная лодка разбилась, так и не успев отчалить из Тюмени в Москву? Ведь ребята заявляли, что вместе поедут покорять столицу. Впрочем, не исключено, что Даниил чуть больше значения, чем нужно, придал ситуации. И легкий флирт принял за любовь всей жизни. А Инна более прагматично подошла к истории. Одно хорошо - и он, и она, по-видимому, здоровы, и коронавирус им не грозит. А любовь - дело такое, может, еще сбудется.

Вот что рассказал по этому поводу «Комсомольской правде» - Красноярск сам Даниил:

- Не знаю, почему она так решила, я никаким образом её не предавал! Лишь написал о том, что поеду в Красноярск, так как в Москве сейчас мне не предлагали стажировку, а без неё ни работы, ни обеспечения на неё и себя. Не знаю, на что она так отреагировала. Но я уверен, что для нас с ней это не конец.

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