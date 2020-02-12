«Мы столкнулись в аэропорту Уханя»: парень и девушка нашли любовь во время эвакуации из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса, которая не утихает, принесла массу «головной боли» сотням тысяч людей по всему миру. Но есть два человека, которые о ней точно не жалеют: 18-летние Даниил Парфенович из Красноярска и Инна Савинцева из Кировской области.

Благодаря (как бы странно в данном контексте не звучало это слово) эпидемии Даниил с Инной познакомились, больше того... влюбились друг в друга.

День 4-й в Градостроителе, подарки.

- Мы столкнулись в аэропорту Уханя (провинция Хубей) во время эвакуации русских из Китая, - рассказал Даниил «Комсомольской правде»-Красноярск. – Я был с другом Вадимом, организаторы составляли списки, сверяли имена и фамилии. Сначала назвали ее, потом моего друга, потом меня, и мы так встали друг за другом. Инна и Вадим сказали что-то вроде привет, начали общаться. Она, кстати, была в маске, мы тоже. Я тоже что-то спросил у нее, и она как-то сама вдруг взяла инициативу в свои руки. Стала спрашивать, кто я, откуда. Мой друг просто сразу «исчез»!

ИннаФото: соцсети

Инна в Китае работает по лицензии. Она музыкальный редактор, составляет звуковое оформление, редактирует музыкальные файлы и прочее. Даниил – студент. В Красноярске окончил школу, а потом, так решили с родителями, поехал учиться в Китай.

- Направление так и называется, - «бизнес», - объясняет он. – Что вроде нашего экономического вуза. Но я успел только пройти первый курс, это «языковая культура» - он обязательно идет перед профильной учебой. И случилась эта эпидемия.

Даниил в своей палате

В самолете Даниил с Инной сидели неподалеку, хоть и на разных местах. Не заметили, как прошел полет до Тюмени. Ребят и остальных эвакуированных разместили в уже известном всей стране санатории «Градостроитель».

- Мы решили попробовать сказать, что мы в гражданском браке, - признаются ребята, - чтобы нас поселили в один номер. Но там люди все так нервничали, дико психовали, какие-то разборки начались из-за мест, условий и прочего, мы решили не третировать и так замученный персонал. И нас разместили по разным комнатам. Общаться? Нет, нельзя, никому нельзя. Нарушить режим, конечно, возможно, это же не тюрьма, но тогда сразу продлят срок содержания. У нас даже совместной фотки нет. В аэропорту и самолете не подумали, а потом нас сразу изолировали.

ДаниилФото: соцсети

Сейчас Даниил с Инной постоянно переписываются в мессенджерах:

- Общих тем много: о нашей встрече, что мы вместе будем делать дальше, о перспективах.

А два дня назад – очередное испытание. У Инны поднялась температура, ее перевели в спецблок.

- Точного диагноза пока нет. Состояние? Если честно, мне еще плохо, - рассказала Инна «Комсомольской правде»-Красноярск.

- Вы, наверное, единственные, кто не жалеет, что попал в такую «заварушку»?

- Если честно, Инна – именно та девушка, которую я себе представлял в мыслях, желаниях, которую мечтал встретить уже очень давно. Именно так и представлял её себе, но до этой встречи не видел ни разу вживую. И вдруг судьба нас свела, таким вот, совершенно необычным образом, что мы и представить себе не могли. И эта встреча в любом случае изменит нашу жизнь. Это не просто слова, мы решили некоторые вещи насчет будущего.

Инна, так получилось, за это время общалась с журналистами, рассказывала о ситуации, стала «лив-корром», и ей поступило приглашение попробоваться в новостях на одном из федеральных телеканалов, так что она после выздоровления полетит в Москву, а не обратно в Китай. Мы решили, что поедем вместе, я тоже, возможно, попробую силы в СМИ.

ИннаФото: соцсети

- А пока чего больше всего хочется?

- Встретиться вживую, наконец (смеется). Просто вместе прогуляться по улицам. Когда нас выпишут, мы в любом случае на недельку останемся в Тюмени, посмотрим этот город. Не представляете, каких простых вещей хочется, когда оказываешься вот в такой ситуации!

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