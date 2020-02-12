2020-02-12T10:34:23+03:00
Общество

«Мы столкнулись в аэропорту Уханя»: парень и девушка нашли любовь во время эвакуации из-за коронавируса

Сейчас они оба находятся в пункте временного содержания в Тюмени и называют эту эпидемию короLOVEвирус [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Инна и ДаниилИнна и ДаниилФото: соцсети
Изменить размер текста:

Эпидемия коронавируса, которая не утихает, принесла массу «головной боли» сотням тысяч людей по всему миру. Но есть два человека, которые о ней точно не жалеют: 18-летние Даниил Парфенович из Красноярска и Инна Савинцева из Кировской области.

Благодаря (как бы странно в данном контексте не звучало это слово) эпидемии Даниил с Инной познакомились, больше того... влюбились друг в друга.

День 4-й в Градостроителе, подарки.

- Мы столкнулись в аэропорту Уханя (провинция Хубей) во время эвакуации русских из Китая, - рассказал Даниил «Комсомольской правде»-Красноярск. – Я был с другом Вадимом, организаторы составляли списки, сверяли имена и фамилии. Сначала назвали ее, потом моего друга, потом меня, и мы так встали друг за другом. Инна и Вадим сказали что-то вроде привет, начали общаться. Она, кстати, была в маске, мы тоже. Я тоже что-то спросил у нее, и она как-то сама вдруг взяла инициативу в свои руки. Стала спрашивать, кто я, откуда. Мой друг просто сразу «исчез»!

Инна Фото: соцсети

ИннаФото: соцсети

Инна в Китае работает по лицензии. Она музыкальный редактор, составляет звуковое оформление, редактирует музыкальные файлы и прочее. Даниил – студент. В Красноярске окончил школу, а потом, так решили с родителями, поехал учиться в Китай.

- Направление так и называется, - «бизнес», - объясняет он. – Что вроде нашего экономического вуза. Но я успел только пройти первый курс, это «языковая культура» - он обязательно идет перед профильной учебой. И случилась эта эпидемия.

Даниил в своей палате

Даниил в своей палате

В самолете Даниил с Инной сидели неподалеку, хоть и на разных местах. Не заметили, как прошел полет до Тюмени. Ребят и остальных эвакуированных разместили в уже известном всей стране санатории «Градостроитель».

- Мы решили попробовать сказать, что мы в гражданском браке, - признаются ребята, - чтобы нас поселили в один номер. Но там люди все так нервничали, дико психовали, какие-то разборки начались из-за мест, условий и прочего, мы решили не третировать и так замученный персонал. И нас разместили по разным комнатам. Общаться? Нет, нельзя, никому нельзя. Нарушить режим, конечно, возможно, это же не тюрьма, но тогда сразу продлят срок содержания. У нас даже совместной фотки нет. В аэропорту и самолете не подумали, а потом нас сразу изолировали.

Даниил Фото: соцсети

ДаниилФото: соцсети

Сейчас Даниил с Инной постоянно переписываются в мессенджерах:

- Общих тем много: о нашей встрече, что мы вместе будем делать дальше, о перспективах.

А два дня назад – очередное испытание. У Инны поднялась температура, ее перевели в спецблок.

- Точного диагноза пока нет. Состояние? Если честно, мне еще плохо, - рассказала Инна «Комсомольской правде»-Красноярск.

- Вы, наверное, единственные, кто не жалеет, что попал в такую «заварушку»?

- Если честно, Инна – именно та девушка, которую я себе представлял в мыслях, желаниях, которую мечтал встретить уже очень давно. Именно так и представлял её себе, но до этой встречи не видел ни разу вживую. И вдруг судьба нас свела, таким вот, совершенно необычным образом, что мы и представить себе не могли. И эта встреча в любом случае изменит нашу жизнь. Это не просто слова, мы решили некоторые вещи насчет будущего.

Инна, так получилось, за это время общалась с журналистами, рассказывала о ситуации, стала «лив-корром», и ей поступило приглашение попробоваться в новостях на одном из федеральных телеканалов, так что она после выздоровления полетит в Москву, а не обратно в Китай. Мы решили, что поедем вместе, я тоже, возможно, попробую силы в СМИ.

Инна Фото: соцсети

ИннаФото: соцсети

- А пока чего больше всего хочется?

- Встретиться вживую, наконец (смеется). Просто вместе прогуляться по улицам. Когда нас выпишут, мы в любом случае на недельку останемся в Тюмени, посмотрим этот город. Не представляете, каких простых вещей хочется, когда оказываешься вот в такой ситуации!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Китайский коронавирус: Оба китайца с вирусом в России выписаны, а у болезни появилось имя

Во всем мире число пациентов с новым коронавирусом достигло 45 183. Число погибших - 1115. По прежнему, большинство летальных случаев произошло в Китае - 1113. При этом выздоровевших и выписанных пациентов в два раза больше, 4811. Сообщаем последние новости о распространении китайского коронавируса. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В феврале справочной Красноярска по ценам и скидкам 2999999 исполнилось 24 года
В Туве заключенный колонии ударил охранника по голове куском арматуры
В Красноярске экспедитор присвоил чужие деньги и заявил о краже
Похищенного в Хакасии ребенка нашли в Красноярском крае
Преображение Качи и реконструкция Центрального парка: мэр города поделился планами относительно центра Красноярска
В красноярском аэропорту таможенники за месяц уничтожили около 700 килограмм фруктов
Строительство новой развязки в Красноярске в Солонцах обойдется в 420 миллионов рублей
Под Красноярском дачник несколько часов провел в снежной ловушке и обморозил ноги
В Железнодорожном районе Красноярска под обрезку пустят более 400 деревьев
В результате автомобильной аварии в Туве 2 человека погибли и 9 пострадали
В Железногорске погиб рыбак, его унесло течением Енисея
Вручила карту и отправила за коньяком: в Красноярске таксист обокрал свою клиентку
В Туве мужчину убили особо жестоким способом – напоили его уксусной кислотой
Житель Хакасии привез из Таиланда оружие нинзя
В Красноярске в Покровке спасают каток
В Красноярском крае преподаватель развращал в соцсети 11-летнюю ученицу
В горах на юге Красноярского края начались военные учения
Райффайзенбанк: размер ежемесячного платежа важнее срока
Проект «про любовь к Сибири» вошел в шорт лист Национальной премии "Серебряный Лучник"
В Красноярском крае подросток скрутил ограбившего магазин мужчину