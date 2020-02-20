В Красноярске поздравили победителей фотоконкурса «Без кота и жизнь не та!»

Таких гостей в пресс-центре красноярской «Комсомолки» еще не было! Белые, черные, рыжие, серые и пятнистые. Мальчики и девочки. Мурчащие и шипящие. Любопытные, немного напуганные от чрезмерного внимания, но все такие милые. И все это о победителях фотоконкурса «Без кота и жизнь не та!».

Гости знакомятсяФото: Мария ЛЕНЦ

Условия были просты – выложить фото своего любимца и постараться набрать больше лайков. Лидерами голосования стали пять котов и кошек. Еще пять победителей – это выбор редакции «Комсомольская правда» и партнеров фотоконкурса.

Клякса и Гоша не смогли найти общий языкФото: Мария ЛЕНЦ

И вот торжественный момент. Все в сборе! Внимание всех гостей сразу привлекает большой стол, весь заставленный подарками. Это пакеты с природным наполнителем Пи-Пи Бент (Pi-Pi Bent) от ООО Бентонит Хакасия. Каждому победителю от генерального партнера достанется по шесть пакетов. Запас на полгода. Гарантируем - это идеальное решение вопросов деликатного ухода. Как говорится, сухие лапы - довольный кот! Полезные подарки также подготовили партнеры проекта: ветклиника ДРУЖОК, «ЭКОМЕБЕЛЬ для животных», зоомагазин «Маркиз».

Клякса пытается понять, куда ее привезлиФото: Мария ЛЕНЦ

Награждение проводилось в формате пресс-конференции. Первой место спикера заняла Алена и ее кошечка Клякса. Эта участница – выбор генерального партнера фотоконкурса ООО Бентонит Хакасия.

Не так давно Клякса была бездомной. В январе ее забрали с улицы зоозащитники. Отмыли, пролечили и сейчас ищут ей самых лучших хозяев. Характер у нее золотой. Очень ласковая, общительная и контактная. К слову, она сразу нашла для себя местечко на столе и позировала для фото.

Клякса сразу нашла для себя уютное местечкоФото: Мария ЛЕНЦ

- Нашли в подъезде в Зеленой Роще в Рождество, - рассказала временная хозяйка Кляксы Алена. – Она сейчас привитая, стерилизованная. Ей примерно сейчас три года. Хотела добавить: спасибо тем людям, которые берут себе бездомных животных. Они любят потом этих животных. И желаю каждой кошке найти своего хозяина.

В качестве дополнительного подарка Кляксе вручили кошачий туалет с совочком.

Апрель со своей хозяйкойФото: Мария ЛЕНЦ

А вот и выбор редакции «Комсомольская правда» Кот Апрель. Сопровождали его на награждение хозяйка Ирина и ее дочь Анастасия. Почему именно этот котик покорил наши сердца? Как говорится, звезды сошлись. Кому может не понравиться этот красавец с богатой историей! Сам герой чувствовал себя немного скованно. Но зато его сразу взяла в оборот общительная Клякса. И котики познакомились.

Апрель с хозяйкой и подаркамиФото: Мария ЛЕНЦ

- У нас много котов, - рассказала Ирина. – И вот когда появился Апрель, то фантазии не хватило, и назвали его в честь месяца, в котором был найден. Он был очень маленький, когда мы его нашли в коробке на остановке. Принесли его двухнедельный котенок, и ему нужна была мама. А мама получилась собака. Вот и вырос настоящий котопес. Повадки у него, как у собаки. Апрель очень любознательный, гиперактивный, бесстрашный.

Как выяснилось позже, в семье Апреля живет еще семь котов. Так что, скучать ему не приходится.

Мусяня не смогла посетить торжественное мероприятие Фото: личный архив

Кошечка Мусяня очень понравилась еще одному партнеру фотоконкурса - ветеринарной клинике «Дружок». И только серьезная причина помешала хозяйке Мусяни привезти ее на награждение. Но подарки (а это шесть пакетов наполнителя Pi-Pi Bent, сертификат со скидкой на стерилизацию и кастрацию, а также сюрприз от КП) ждут ее в редакции.

Сертификат в подарокФото: Мария ЛЕНЦ

Выбор зоомагазина «Маркиз» – это Арсений и Кузьма. Для них приготовили в подарок специальный набор с когтеточкой. Но принимать поздравления приехал только Кузя. Его товарищ плохо переносит дорогу, и хозяева решили не рисковать.

Кузьма с любимыми хозяевамиФото: Мария ЛЕНЦ

- Нашли на улице Кузьму уже взрослым, - рассказали Виталий и Ирина. – Был замученный, худой, несчастный. Подошел, мяукнул и все, наш навеки… Сеню взяли чуть позже котенком у знакомой, она котят от своей кошки раздавала. Переживали, что могут не ужиться, а на самом деле, Кузя стал и мать и отец для младшего, и даже охотиться Сеню научил. Теперь летом на даче Кузя выполняет роль царя, а Сеня только успевает ему мышей носить.

Гоша принимает поздравленияФото: Мария ЛЕНЦ

Вася, Роза, Гоша - выбор компании «Экомебель для животных». Все эти котики названы, как цветы - василек, розочка и георгин. Эта троица живет под одной крышей и уместилась на одной фотографии. Подарок приехал получать Гоша. А привезла его хозяйка Татьяна с 11-летней дочкой Ангелиной.

- Вася и Роза - северяне, прилетели из Эвенкии, замерзали в снегу, - Рассказала Татьяна. – Гоша появился летом, его принес ребёнок со школьного двора, над ним издевались другие дети. Были полные уши песка у котика. Мы омыли, отчистили, и получился такой вот прекрасный кот.

Подарки от партнеров фотоконкурсаФото: Мария ЛЕНЦ

- Он ко всем ластится, - добавила Ангелина.

Компания «Экомебель для животных» одарила своих фаворитов прекрасным деревянным домиком.

- Для кошечек у нас разработаны индивидуальные проекты, - рассказала Елена, представитель компании «Экомебель для животных». – Это лестницы, горшки, туалеты и многое другое. Делаем замеры, после разрабатываем проект. Сегодня мы дарим домик для кошечки, гамак, кормушку. Все это только из экологических и безопасных материалов.

Только вот Гоша не сразу признал новое жилье, фотографироваться отказался категорически. Видимо, смутился от такого количества зрителей.

Нюша, Джесси и Крыска с хозяйкамиФото: Мария ЛЕНЦ

Кто же занял лидирующие места по числу набранных голосов? Но самое главное – кто за ними стоит? Поверьте, это очень целеустремленные люди, сумевшие ради своих питомцев отбросить в сторону свои дела. Это они, просыпаясь утром, тянулись не за чашкой кофе, а за телефоном, чтобы поставить лайк своему любимцу. А еще отправляли сотни сообщений друзьям, коллегам, родным и просто знакомым с просьбой проголосовать за своего пушистика. И у них все получилось!

На пятом месте… И тут вместо одной кошечки на почетное место выносят сразу трех! Все они живут в одном доме. Но пятое место заняла Нюша. За эту озорную кошечку проголосовали 554 раза.

Нюша на руках у ПолиныФото: Мария ЛЕНЦ

- Нюшу подарили дочке на день рождения, - рассказала Наталья, хозяйка. – Она принесла ее нам. Сказала, что дома не готовит и редко бывает и кошечка умрет с голоду. Ну вот, пришлось принять.

Четвертое место заняла подружка Нюши – Крыска. На ее счету 624 голоса. Шикарная черная кошечка. Очень похожа на пантеру. Но почему ее так назвали?

- Крыску нашел мой муж на базе, - продолжила Наталья. – Принес домой и сказал, что иначе ее собаки разорвут. Он и назвал. Потому что она была маленькая, худая. Копия – крыса. Говорил, что маленькая будет. А выросла вот такая барышня.

Вручение подарков и дипломовФото: Мария ЛЕНЦ

И… Джесси. Эту кошечку нашли около года назад в коробке возле магазина на Копылова вместе с ее братьями и сестрами. Малыши пищали и карабкались наверх. На улице было почти -40 градусов. Их ждала неминуемая гибель. К счастью, всех удалось спасти и пристроить. Полночи Наталья колесила по Емельяново, чтобы найти этим крохам дом. Одну малышку забрали себе. Она самая заводная из всей троицы и умеет строить уморительные рожицы. Джесси пару недель опережала Крыску и Нюшу и уже перед финишем отстала на 50 голосов. Здесь подействовал принцип – в одну семью три диплома. Джесси наградили специальным подарком и вручили диплом за активное участие.

Рыжик со своей хозяйкойФото: Мария ЛЕНЦ

3 место занял Рыжик. На его счету 782 голоса! Этого рыжего тигренка (окрас немного похож) привезла на праздник хозяйка Татьяна.

- Он у нас маленький еще, - рассказала она. – Ему через пару дней будет всего полгода. Квартиру он перестроил в стиле минимализма. Потому что я прячу все. Если что-то остается- соломка, сахарница, ручки – это все будет на полу, в зубах или в моей постели. В два часа будит иногда, чтобы ему что-то бросили, а он будет приносить. Еще любит прыгать в ванну с водой и бегать там, а потом с мокрыми лапками носится по квартире, а я за ним с тряпочкой.

Рыжику вручили спецприз - набор для еды от «Экомебели для животных».

Рыжие котики держатся вместеФото: Мария ЛЕНЦ

На втором месте Ася. За нее проголосовали 808 раз. На торжественное мероприятие пришлось ехать далеко - из Сосновоборска. Но на что не пойдешь ради своей любимицы! Сопровождали ее семьей в полном составе – Юлия и Сергей вместе с дочками – 14-летней Ксюшей и 8-летней Дашей. Как оказалось, раньше кошечка жила в приюте.

Ася и ДашаФото: Мария ЛЕНЦ

- Взяли мы Асю прошлым летом у волонтеров, - рассказала Юлия. - Больше всего она любит лежать на животе пятками вверх. В ванной, в туалете, возле раковины, когда посуду моешь. За Асю голосовали учителя, которые преподают у дочек, одноклассники. Железногорск, Подгорный, Сочи, Новосибирск – всех подключили.

Асе вручили подарок от магазина «Маркиз», состоящий из различных нужных мелочей для кошек.

Ася со своей семьейФото: Мария ЛЕНЦ

Иииии встречаем главную победительницу. Стася! И ее 1021 голос. Эта кошечка стала безусловным лидером голосования. А привезли ее получать подарки Лидия и Александр.

- Это дама, которая гуляет сама по себе, - сказала Лидия. – Появилась она у нас прошлой весной. Я увидела объявление, что ищут передержку или хозяина кошке, которая жила под магазином всю зиму. Росла она на улице, жила под магазином. Ушки были отморожены. Эта кошка, которая гуляет сама по себе. Не любит, когда ее долго гладят. Любимый хозяин у нее Александр. И эта кошечка у нас уже третья в семье. У нас живут еще кот и кошка.

Стася с удовольствием позируетФото: Мария ЛЕНЦ

Стася получила в подарок стандартный набор – 6 пакетов от Pi-Pi Bent подарки, подарок от «Комсомолки» и большой гамак от «Экомебели для животных».

На такой приятной ноте завершился фотоконкурс, посвященный милым котам и кошкам. Благодарим всех, кто хотел поделиться фотографиями своих пушистых питомцев. Все они были достойны стать победителями. Но кому-то немного не повезло в этот раз. Но вы же помните, что очень скоро во всем мире будут отмечать Международный день кошек. Эта дата выпадает на первый день весны – 1 марта. Не забудьте поздравить своих котиков!

Стасю одаривают подаркамиФото: Мария ЛЕНЦ

PS.

Вася, Роза, Гоша уже осваивают новый дом. Эти фотографии прислала их хозяйка и вот что она написала:

«Огромное спасибо за «кошачий» прием и призы. Наша троица Вася, Роза и Гоша уже обживает новую жилую площадь. Спасибо партнёрам «Экомебель для животных» за такой шикарный дом. Мы его решили немного «расширить», чтобы вошли все трое котов и собрали крышу наоборот (очень удобный дом-трансформер позволяет это сделать) тем самым появился второй уровень(smiley) и увеличился вход (для упитанных котов)».

Котики обживаются в новом доме Фото: личный архив

Генеральный партнер проекта - ООО Бентонит Хакасии.

Партнер проекта - ветклиника ДРУЖОК.

Партнер проекта - ЭКОМЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ.

Партнер проекта - зоомагазин "Маркиз".

Все финалисты в сбореФото: Мария ЛЕНЦ

Полюбоваться на участников фотоконкурса «Без кота и жизнь не та!» можно здесь.

Скачать фото награждения победителей по этой ссылке.