Лучшие стоматологии Красноярска - 2020

«Комсомолка» запускает обзор лучших стоматологических клиник Красноярска. Мы познакомим вас с проверенными стоматологиями города.

Из обзора вы сможете узнать:

- где можно пройти обследование сразу всех необходимых специалистов,

- как лучше лечить зубы у детей,

- чем отличаются материалы для протезов и многое другое.

Ведущие врачи -стоматологи расскажут о новейших методиках в области лечения зубов и зубопротезирования, которые применяются в красноярских клиниках, а также дадут советы по профилактике болезней полости рта.

ЖЕМЧУГ

Ваша улыбка - в надежных руках!

Многие боятся боли и неприятных ощущений в кресле стоматолога, поэтому обходят зубных врачей стороной. И обращаются туда лишь при острых проблемах. В стоматологии «Жемчуг» ломают стереотипы: сюда клиенты возвращаются с удовольствием и любят приходить на профилактику.

Здесь с особой заботой относятся к своим пациентам. Передовые разработки помогают персоналу клиники успешно лечить заболевания полости рта и сопутствующие недуги. Главный плюс клиники «Жемчуг» - комплексный подход. За один прием при необходимости вас смогут осмотреть сразу три специалиста: ортопед, ортодонт и хирург. Это особенно актуально при протезировании - пациенту не нужно несколько раз посещать клинику, за один прием врачи смогут решить, какой протез или имплант вам подойдет, и какие процедуры нужно пройти перед протезированием.

Если ваш ребенок не любит зубного врача, то вам нужно привести его к нам: в «Жемчуге» нет места детским страхам! Наши доктора настоящие профессионалы, они сумеют найти подход к самым юным и робким пациентам. «Жемчуг» - семейная стоматология в широком смысле. Во-первых, вы сможете вылечить зубы сразу всем членам семьи. А, во-вторых, изначально клиника создавалась двумя супругами-стоматологами, любящими людей и свое дело. И 10 лет назад принимали пациентов вдвоем. Конечно, сейчас штат расширился, но работают здесь по-прежнему исключительно профессионалы.

- Название я придумала сразу, оно как ничто другое отражает глубокий смысл нашей профессии, - рассказывает Ольга Алексеева, владелица стоматологии «Жемчуг». - Изначально хотелось, чтобы оно было емкое и короткое. Ведь жемчуг - итог жизни моллюска. Создать из песчинки жемчужину - это очень кропотливый и энергоемкий труд. Так и наша семейная стоматология стала для нас результатом долгой профессиональной жизни. А также жемчуг – украшение, доступное для всех. Мы хотим, чтобы красивые зубы были у любого человека, независимо от его благосостояния. Поэтому в нашей стоматологии абсолютно умеренные цены, воспользоваться услугами может позволить себе любой желающий.

КОНКРЕТНО

Услуги стоматологии «Жемчуг»:

- лечение кариеса,

- отбеливание зубов,

- удаление зубов,

- протезирование,

- исправление прикуса,

- рентгенологическая диагностика,

- изготовление имплантов,

- установка металлокерамики, брекетов, имплантов, виниров,

- детская стоматология.

ВАЖНО

Записаться на консультацию к нужному специалисту можно по телефонам:

т. 8(391)282-98-98, ул. 9 мая, 69

т. 8(391)285-75-88, ул. Линейная, 97

СТОМАЛЮКС

Достойная стоматология по разумной цене

Сегодня в Красноярске многочисленное количество мелких частных клиник оказывают стоматологические услуги, и выбрать достойную клинику для пациента становится крайне трудно.

Одним из важных ориентиров по поиску своей стоматологии, по прежнему, остается прейскурант цен на услуги. Однако заниженные цены могут не оправдать ожидаемого качества работ и достойного обслуживания. Заниженные цены могут быть по разным причинам: недостаточный опыт врачей, недостаток дорогостоящего оборудования, использование неоригинальных и несертифицированных материалов, оказание стоматологических услуг не указанных в лицензии и. пр.

Как выбрать хорошую клинику

1. Изучить на сайте клиники полноту разрешительной документации: наличие лицензии на все виды стоматологических услуг, которые пациент решил выполнить.

2. Выяснить на сайте клиники или на информационном стенде официальную информацию о специалистах.

3. Выяснить, представлена ли на сайте клиники информация о стоимости на интересующие услуги.

Если стоимость стоматологической услуги не представлена, значить, она лицензией не разрешена.

4. Посмотреть отзывы о клинике и специалистах.

Пропустить эти отзывы через себя, так как, некоторые пациенты неадекватно или непрофессионально понимают свою ситуацию и пишут отзывы на эмоциях.

О наших клиниках

Клиника «СТОМАЛЮКС» открылась в 1998 году. Это одна из первых частных стоматологических клиник. Она и до сих пор успешно развивается вместе с командой врачей стоматологов, постоянно обучаемых новым технологиям. Некоторые из них работают с основания клиники.

В настоящее время, в соответствии с бессрочными лицензиями№ЛО-24-01-002853 и ЛО-2401-003693 мы предоставляем медицинские стоматологические услуги по всем направлениям стоматологии взрослому населению и детям по двум адресам:

ул. Ладо Кецховели, дом 40 пом.3;

ул. Менжинского, дом 10 «Д» пом.34.

Частые вопросы

1. Есть ли в клинике диагностическое оборудование и для чего?

Да, наши рентген-кабинеты оборудованы РВГ, ОПГ аппаратами, которые позволяют более точно установить диагноз, что является - залогом успешного лечения.

2. Зачем при лечении используют микроскоп, обходится ли при этом лечение дороже?

Специалисты нашей клиники при лечении труднопроходимых каналов всегда используют микроскоп с 30-ти кратным увеличением, что позволяет увидеть все невидимые невооруженным глазом детали и тонкие структуры зуба, заметить особенности строения самых незаурядных каналов и полностью их пройти.

По официальной статистике в 60-70% случаев пломбирование корневых каналов происходит недостаточно полно из-за их сложного, индивидуального строения. У различных людей их размер и форма могут сильно отличаться. В результате этого, лечение корневых каналов при пульпите и периодонтите без микроскопа проводится не в полной мере, что приводит к развитию воспалительных процессов и последующему удалению зуба. И тут уже цена вопроса не стоит. Восстановление зуба имплантатом и протезированием обойдутся в десятки раз дороже.

Лечение каналов под микроскопом особенно важно перед протезированием, чтобы впоследствии не снимать ортопедическую конструкцию, если зуб заболит и появится необходимость перелечивания каналов.

3. Почему протезирование на имплантатах считается самым лучшим вариантом?

Да, протезирование на имплантатах является сегодня, хотя и затратным, но самым надежным и зубосохраняющим вариантом, так как в конструкцию не вовлекаются соседние зубы, которые впоследствии теряют свою жизнеспособность и могут принести пациенту еще большие финансовые затраты.

4. Какие имплантаты считаются лучшими? В чем разница имплантатов и есть ли эконом вариант при использовании имплантатов?

Все имплантаты изготавливаются из титана. В этом их одинаковость и заканчивается. А далее начинаются их различия, которые заключаются в технологиях изготовления разными производителями. Наилучшими считаются европейские и американские имплантаты.

Мы на протяжении 15 лет используем швейцарские имплантаты «Штрауманн», которые имеют высокий процент приживления и надежное протезирование и накопили свой собственный опыт.

ВАЖНО

Мы выдаем каждому пациенту сертификат качества от производителя на используемый имплантат, во избежание сомнений пациента по использованию несертифицированных имплантатов.

Эконом вариант имплантатов мы тоже используем в своей работе – это корейские имплантаты «Osstem» и израильские «МИС».

5. Есть ли противопоказания по установке имплантатов? Есть ли риск того, что имплантат не приживется и от чего это зависит? Сколько времени служат зубные имплантаты?

Приживаемость имплантатов по статистическим данным согласно клиническим исследованиям составляет 98%, что подтверждается и нашим собственным опытом. Приживление имплантатов может проходить от двух до шести месяцев, после чего на имплантат устанавливается коронка.

Абсолютных противопоказаний для имплантации зубов очень немного – это: диабет, недоброкачественные опухоли, психические заболевания, новообразования в зоне имплантации и системные поражения костной ткани.

Неприживаемость имплантатов в основном происходит по причине несоблюдения гигиены полости рта, чрезмерных нагрузок на имплантат или вредных привычек пациента, таких как частое курение или употребление наркотиков.

При здоровом образе жизни, срок службы имплантата может быть не ограничен.

6. Нужен ли специальный уход после протезирования на имплантатах?

Очень важно соблюдать график профессиональной чистки у стоматолога 2 раза в год или чаще по назначению врача, во избежание возникновения зубных отложений и камней, негативно действующих на жизнедеятельность здоровых зубов и имплантатов.

7. Какие технологии протезирования на имплантатах существуют?

Наши специалисты используют все существующие технологии протезирования на имплантатах: при единичном отсутствии зубов, при частичном отсутствии зубов и при полном отсутствии зубов.

Технология All–on-4 (все на четырех) применяется при полном отсутствии зубов на челюсти, когда вся ортопедическая конструкция устанавливается на четырех имплантатах.

8. Какие материалы используются в протезировании? Что лучше металлокерамика или цирконий?

Мы своим пациентам советуем изготавливать коронки из циркония, так как они имеют очень важное достоинство- способность пропускать свет. Благодаря этому они кажутся максимально естественными в полости рта и позволяют пациенту чувствовать себя уверенно. Это очень актуально для публичных людей, телеведущих и киноартистов.

Металлокерамические коронки – это эконом-вариант.

9. Кто изготавливает коронки - сам врач ортопед?

Врач ортопед определяет и устанавливает ортопедическую конструкцию, а ее изготовлением занимается другой специалист-зубной техник.

Наша клиника имеет собственную зуботехническую лабораторию, оснащенную самым современным оборудованием, в том числе фрезерной установкой для изготовления циркониевых коронок. И это очень важно, так как наличие зуботехнической лаборатории с профессиональными техниками определяют повседневную возможность работы специалистов во взаимодействии друг с другом для комплексного подхода к решению и исполнению качественного лечения.

10. Как проверить обеспечение безопасности лечения?

Мы своим пациентам гарантируем безопасность лечения в результате соблюдения стерильности, которые обеспечиваются комплексом санитарно-эпидемиологических мероприятий путем автоклавирования в соответствии программы «Антиспид-Антигепатит.

На каждом приеме врача пациент получает запечатанный стерильный набор инструментов и одноразовые средства индивидуальной защиты для проведения собственного лечения.

Мы применяем только сертифицированные, технологически безопасные материалы, разрешенные Минздравом РФ, с соблюдением сроков годности.

11. Какие гарантии дает ваша клиника на проведенное лечение?

В наших клиниках действует «Положение о гарантиях», с которым знакомится каждый первичный пациент и которое доступно каждому пациенту.

По окончанию санирования пациенту выдается гарантийный талон, где лечащий врач прописывает срок гарантии, определенный по клинической ситуации пациента и сроки профилактических осмотров.

12. У вас ведется детский прием?

Да, второй год мы лечим детей по адресу ул. Менжинского 10 «Д».

Прием ведет опытный детский врач, которого дети очень любят. Дети приносят свои любимые картинки, а доктор после лечения дарит детям игрушки, угощает мороженным, что уменьшает болезненность после лечения и располагает к общению.