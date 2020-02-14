Отмороженный: в День всех влюбленных мужчина ради жены вморозил себя в ледяное сердце

На конька Иван взглянул, и в котел тотчас нырнул,

Тут в другой, там в третий тоже, И такой он стал пригожий...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/760765" frameborder="0"></iframe> В Якутии мужчина вморозил себя в сердце. Видео: Руслан ОЧИРОВ.

47-летний Олег Резанов из Зеленоградска (Калининградская область) как тот Иванушка из знаменитого «Конька-горбунка», ради жены тоже готов, и в кипяток, и в ледяную воду. 14 февраля он решил сделать для любимой всем сюрпризам сюрприз: вморозить себя в ледяное сердце. Для этого купил билет на самолет и махнул в морозную Якутию...

Фото: Руслан ОЧИРОВ

Предыстория такова:

Фото: Руслан ОЧИРОВ

- Я сразу говорю – никому не надо это повторять, - рассказал Олег «Комсомольской правде». – Я человек натренированный, и постоянно закаляюсь, мне можно, и то я рискую. 25 лет назад, во Владивостоке я служил во внутренних войсках МВД (сейчас это Росгвардия), был простым прапорщиком, командовал взводом. Частный дом, жена дочка старшая только родилась – в общем, все как у всех. А однажды утром я проснулся практически парализованным, оказалось, разрушился позвонок в поясничном отделе, нерв защемило… Долго лечился, врачам – спасибо, они меня тогда все-таки подняли. Когда вернулась способность двигаться, я начал каждое утро сквозь слезы ползать к колодцу во дворе и обливаться ледяной водой, серьезно занялся спортом.

Фото: Руслан ОЧИРОВ

В соцсетях Резанов прославился тем, что однажды 13 часов провел в снегу. Затем, точно как у Ершова, вышел живым из кипящей воды (в Нефтеюганске погружался в высококонцентрированный солевой раствор очень низкой температуры, - тело воспринимает его, как кипяток).

Фото: Руслан ОЧИРОВ

Ну а теперь...

- Хочу жене показать, как сильно ее люблю, отметить так День влюбленных и свой день рождения. Вморожу себя в ледяное сердце.

Фото: Руслан ОЧИРОВ

Бесчеловечный эксперимент экстремал согласовал с местными властями. Отговорить им его не удалось, поэтому сделали все что смогли: подготовили МЧС и медиков. И предоставили, - да замораживайся, - раз пришла охота, - ледяное сердце в городке в центре города. Его залили для потехи ребятни, - чтобы залазить внутри и пытаться выбраться. В назначенный час Олег лег внутрь в одних шортах, положил тряпочку на лицо, и махнул рукой – засыпайте!

Фото: Руслан ОЧИРОВ

Снегом его тут же закидали от души, слоем сантиметров 20. Затем залили водой (а она мгновенно замерзла, в Якутске сейчас минус 30). Безо льда оставили только лицо. Откопать себя Олег просил в 12 минут 58 секунд, - посчитал, что именно столько продержится а еще это дата основания родного города, Зеленоградска (1252). Интересно, что на случай ЧП ничего не предусмотрели – подать сигнал «отмороженный» бы точно не смог. Но, аллилуйя – с трудом дождавшись цифр на секундомере, Олега бросились откапывать спасатели. И достали. Замерзшего, но живого.

Фото: Руслан ОЧИРОВ

- Ты как, мужик? – толпа облегченно выдохнула.

- Нннормально, - простучал тот зубами, и отправился в специально приготовленный домик.

Олег уверяет, что под снегом задержал дыхание (дышать там и правда, - мы свидетели, - было практически нечем), лишь два раза вдохнул.

Оценила ли подвиг жена, пока неизвестно. Иван то, помнится, выскочил молодцом. А царь «бух в котел, и там сварился». Тут уж как с Коньком-горбунком повезет...

Фото: Руслан ОЧИРОВ

Фото: Руслан ОЧИРОВ

Фото: Руслан ОЧИРОВ

Фото: Руслан ОЧИРОВ