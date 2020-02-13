Источник: в скандале с миллионными зарплатами красноярских футболистов может быть замешан широкий круг лиц

История с зарплатами у футболистов ФК «Енисей» продолжает набирать обороты. Сначала заявление о возмутительно высоких цифрах (от 800 000 до 1 500 000 рублей) сделали министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев и губернатор Александр Усс. А накануне стало известно, что в офис красноярского футбольного клуба нагрянула с обысками ФСБ. И это, видимо, только начало.

При этом факт: никаких реальных результатов в игре клуб не показывает – 17 место в рейтинге ФНЛ, постоянные разгромные проигрыши и слезы фанатов.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, скандал с зарплатами может касаться широкого круга лиц.

- Претензии у силовиков не только к началу 2020 года, когда у футболистов резко взлетела вверх заработная плата, - сообщает знакомый с ситуацией источник. – Все длится на протяжение последних 2-3 лет – большие суммы вкладывались и ранее. Есть подозрение, что действует мошенническая схема, в которой задействованы люди из разных служб и ведомств. Бюджет команды состоит из многих пунктов: от покупки мячей и формы до зарплаты тренерам, массажистам, врачам и, конечно, игрокам – к последнему и имеются самые серьезные вопросы.

При этом стоит отметить, что не факт, что сами футболисты получали на руки эти суммы полностью. И если подобные суммы вписывались в годовые бюджеты не для того, чтобы поддержать, простимулировать игроков и создать эффективную команду, то этим и можно объяснить тот момент, что при номинально высоких заплатах реальных результатов футболисты не показывают. А клуб, имея в распоряжении неплохие финансовые средства, привлекательные для многих профессионалов, не может «купить» хороших игроков. Безусловно, важно и то, что речь идет о бюджетных деньгах, и это вдвойне обязывает соблюдать соотношение сумма – результат.

- Сейчас идут только проверки, но есть основания полагать, расследование не затянется на продолжительное время, - считает источник «Комсомольской правды» - Красноярск.

КОММЕНТАРИЙ

«Жить по средствам»

Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края:

- Взятые предыдущим руководством клуба обязательства перед третьими лицами (игроками – прим.Ред) обязательства значительно превышают запланированное бюджетом финансирование команды. Осенью 2019 года с некоторыми игроками были заключены дополнительные соглашения, которые без всяких на то оснований повысили зарплату этим игрокам с января 2020 года, и теперь ее уровень составляет от 800 тысяч рублей в месяц до 1,4 миллиона рублей в месяц. При этом команда на 17 месте из 20 возможных. Тема профессиональных футбольных клубов непростая, но наша задача, чтобы клубы жили по средствам, а результаты в идеале достигались не за счет приезжих игроков, а за счет местных воспитанников. Для контроля за соблюдением финансовой дисциплины клуба мы поменяли систему управления. Теперь у всех клубов есть один учредитель – Центр спортивной подготовки, в нем создан специальный отдел, который и займется контролем.

«Это нонсенс»

Губернатор Красноярского края Александр Усс:

- Конечно, такие заработные платы футболистов без соответствующего результата — нонсенс. Почему мы не можем пригласить врача, о чем я неоднократно говорил – звезду по контракту на работу здесь, чтобы он подтянул в том числе своих коллег, привнес какие-то новые подходы. А вот футболисту мы спокойно такие деньги платим. Я этого, честно говоря, не понимаю.

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