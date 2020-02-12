Презентация доплеровского метеорологического локатора
12 февраля в 12.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3 «Б») пройдет презентация доплеровского метеорологического локатора, который планируется установить в Красноярске.
Метеорологические локаторы уже установлены во многих городах России, где есть аэропорты, чтобы с высокой точностью прогнозировать опасные метеорологические условия (грозы, шквалистые ветры, град, очень сильные осадки и др.), предупреждать чрезвычайные ситуации, обеспечивать метеорологическую безопасность авиаполетов.
Презентация доплеровского метеорологического локатора.
На ваши вопросы ответят:
Еремин Владимир Викторович – главный синоптик ФГБУ «Среднесибирское УГМС»;
Николаев Алексей Владимирович - заместитель директора по науке ФГБУ «ЦАО» (Центральная аэрологическая обсерватория);
Петренко Сергей Владимирович - ведущий научный сотрудник ОКБ ЛЭМЗ, доктор наук;
Сюлин Геннадий Александрович – директор филиала ФГБУ «Авиаметтелеком»;
Терешков Валерий Ильич, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю;
Хорошков Андрей Георгиевич - специалист АТГ СЗЗ ФГБУ «ЦАО».
Основные вопросы:
- Планируемая установка доплеровского метеорологического локатора в окрестностях г. Красноярска в рамках создания единой системы радиолокационных метеорологических наблюдений Росгидромета.
- Использование метеорологической радиолокационной информации для прогноза погоды, том числе прогноза опасных метеорологических явлений.
- Использование метеорологической радиолокационной информации для обслуживания авиации.
- Технические характеристики доплеровского метеорологического локатора. Оценка воздействия ЭМ-поля локатора на биологические объекты.
ИСТОЧНИК KP.RU