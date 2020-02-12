2020-02-12T07:54:47+03:00
Пресс-центр "КП"

Презентация доплеровского метеорологического локатора

Начало в 13.00
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12 февраля в 12.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3 «Б») пройдет презентация доплеровского метеорологического локатора, который планируется установить в Красноярске.

Метеорологические локаторы уже установлены во многих городах России, где есть аэропорты, чтобы с высокой точностью прогнозировать опасные метеорологические условия (грозы, шквалистые ветры, град, очень сильные осадки и др.), предупреждать чрезвычайные ситуации, обеспечивать метеорологическую безопасность авиаполетов.

Презентация доплеровского метеорологического локатора.

На ваши вопросы ответят:

Еремин Владимир Викторович – главный синоптик ФГБУ «Среднесибирское УГМС»;

Николаев Алексей Владимирович - заместитель директора по науке ФГБУ «ЦАО» (Центральная аэрологическая обсерватория);

Петренко Сергей Владимирович - ведущий научный сотрудник ОКБ ЛЭМЗ, доктор наук;

Сюлин Геннадий Александрович – директор филиала ФГБУ «Авиаметтелеком»;

Терешков Валерий Ильич, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю;

Хорошков Андрей Георгиевич - специалист АТГ СЗЗ ФГБУ «ЦАО».

Основные вопросы:

- Планируемая установка доплеровского метеорологического локатора в окрестностях г. Красноярска в рамках создания единой системы радиолокационных метеорологических наблюдений Росгидромета.

- Использование метеорологической радиолокационной информации для прогноза погоды, том числе прогноза опасных метеорологических явлений.

- Использование метеорологической радиолокационной информации для обслуживания авиации.

- Технические характеристики доплеровского метеорологического локатора. Оценка воздействия ЭМ-поля локатора на биологические объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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