Не убрались закрылки. Над Красноярском кружит аварийный Boeing NordStar с пассажирами на борту

В Красноярске ожидается аварийная посадка Boeing 747 авиакомпании NordStar, выполнявший рейс Красноярск - Москва. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе аэропорта, в полете у лайнера возникли проблемы с закрылками, и пилот принял решение вернуться. На борту находится 174 пассажира и 6 членов экипажа. Все службы аэропорта готовы к посадке лайнера.

- Лайнер готовится к посадке в аэропорту Красноярска из-за срабатывания датчика о неполной уборке закрылков, - пояснили в пресс-службе авиакомпании NordStar. – В настоящий момент воздушное судно вырабатывает топливо в полете для уменьшения до установленных нормативов посадочной массы для данного типа воздушного судна.

Ситуацию в авиакомпании называют штатной. Более того, решив вернуться в аэропорт отправления, пилот поступил согласно инструкции. Как только лайнер приземлится (а это случится в 15.20 по местному времени), все пассажиры будут пересажены на резервный борт. Он уже готов к вылету.

- После посадки лайнера будет проведено дополнительное техническое обслуживание, которое определит причину срабатывания датчика, - отметили в авиакомпании NordStar.

Добавим, что в понедельник, 10 февраля, аэропорт Красноярска не принимал и не отправлял рейсы по погодным условиям - аэродромная служба несколько часов расчищала взлетно-посадочную полосу и перрон. Пассажиры NordStar в числе других ждали вылета.