В Красноярске Boeing с пассажирами на борту аварийно сел сразу после взлета

В Красноярске экстренно приземлился Boeing 737 авиакомпании NordStar, на борту которого находилось 173 пассажира и 6 членов экипажа. Напомним, во время выполнения рейса Красноярск-Москва у лайнера не убрались закрылки, и командир корабля принял решение вернуться в аэропорт отправления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/759840" frameborder="0"></iframe> В Красноярске успешно приземлился аварийный лайнер.Видео: пресс-служба аэропорта имени Хворостовского

Прежде чем приземлиться, самолет несколько часов кружил над Красноярском – вырабатывал топливо до нужной для посадки массы.

- Посадка прошла успешно, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе аэропорта имени Хворостовского. – Борт встретили наземные службы, пассажиров уже готовят к перелету в Домодедово на другом лайнере.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/759841" frameborder="0"></iframe> Техники уже проверяют экстренно севший в Красноярске лайнер.Видео: пресс-служба аэропорта имени Хворостовского

Авиакомпания NordStar заранее приготовила резервный борт для пассажиров. В данный момент они уже ожидают вылета в Москву. Что касается аварийного лайнера, то технические службы выяснят, почему сработал датчик, предупреждающий о проблемах с закрылками. Отметим, что в авиакомпании пояснили, что пилот действовал четко по инструкции.

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В полете у лайнера сработал датчик, предупреждающий о неполадках с закрылками, и пилот принял решение вернуться в Красноярск (подробности).