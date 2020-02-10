2020-02-10T14:54:30+03:00
Происшествия

В Красноярске Boeing с пассажирами на борту аварийно сел сразу после взлета

Посадка прошла успешно, и пассажиров уже готовят к вылету в Москву [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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посадка прошла успешнопосадка прошла успешноФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске экстренно приземлился Boeing 737 авиакомпании NordStar, на борту которого находилось 173 пассажира и 6 членов экипажа. Напомним, во время выполнения рейса Красноярск-Москва у лайнера не убрались закрылки, и командир корабля принял решение вернуться в аэропорт отправления.

В Красноярске успешно приземлился аварийный лайнер.Видео: пресс-служба аэропорта имени Хворостовского

Прежде чем приземлиться, самолет несколько часов кружил над Красноярском – вырабатывал топливо до нужной для посадки массы.

- Посадка прошла успешно, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе аэропорта имени Хворостовского. – Борт встретили наземные службы, пассажиров уже готовят к перелету в Домодедово на другом лайнере.

Техники уже проверяют экстренно севший в Красноярске лайнер.Видео: пресс-служба аэропорта имени Хворостовского

Авиакомпания NordStar заранее приготовила резервный борт для пассажиров. В данный момент они уже ожидают вылета в Москву. Что касается аварийного лайнера, то технические службы выяснят, почему сработал датчик, предупреждающий о проблемах с закрылками. Отметим, что в авиакомпании пояснили, что пилот действовал четко по инструкции.

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В полете у лайнера сработал датчик, предупреждающий о неполадках с закрылками, и пилот принял решение вернуться в Красноярск (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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