Закон о техосмотре – что ожидает автомобилистов с 27 июля 2020 года
5 февраля 2019 года в 13.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3б) состоится пресс-конференция по теме «Закон о техосмотре – что ожидает автомобилистов с 27 июля 2020 года».
Закон о техосмотре что ожидает автомобилистов с 27 июля 2020 года.
- Какая ответственность грозит водителю «купившего» диагностическую карту?
- Как найти аккредитованные пункты технического диагностирования?
- Как узнать легальность выдачи диагностической карты?
- Фото-видеофиксация при прохождении технического осмотра – это законно?
- Нужно ли возить с собой диагностическую карту?
- Как инспекторы ДПС смогут проверить реальность прохождения технического осмотра водителем
- Действительно ли, что с 8 июня т.г. пройти технический осмотр автобусов придется только при непосредственном участии сотрудников ГИБДД?
На эти и другие ваши вопросы ответит главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Красноярского края Алексей Викторович Членов, полковник полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU