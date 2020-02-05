2020-02-05T08:37:46+03:00
Пресс-центр "КП"

Закон о техосмотре – что ожидает автомобилистов с 27 июля 2020 года

Начало в 13.00
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5 февраля 2019 года в 13.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3б) состоится пресс-конференция по теме «Закон о техосмотре – что ожидает автомобилистов с 27 июля 2020 года».

Закон о техосмотре что ожидает автомобилистов с 27 июля 2020 года.

- Какая ответственность грозит водителю «купившего» диагностическую карту?

- Как найти аккредитованные пункты технического диагностирования?

- Как узнать легальность выдачи диагностической карты?

- Фото-видеофиксация при прохождении технического осмотра – это законно?

- Нужно ли возить с собой диагностическую карту?

- Как инспекторы ДПС смогут проверить реальность прохождения технического осмотра водителем

- Действительно ли, что с 8 июня т.г. пройти технический осмотр автобусов придется только при непосредственном участии сотрудников ГИБДД?

На эти и другие ваши вопросы ответит главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Красноярского края Алексей Викторович Членов, полковник полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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