2020-02-04T05:12:25+03:00
Общество

«Выложить фото ребеночка?»: забеременевшая 13-летняя школьница завела Инстаграм, в котором уже более 30 000 подписчиков

На страничке беременная девочка из Железногорска предлагает подписчикам показать ребенка
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Школьница с приятелем, которого она назвала отцом ребенка Фото: соцсетиШкольница с приятелем, которого она назвала отцом ребенка Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Беременная школьница из Железногорска (Красноярский край) завела в Инстаграм свой аккаунт. За считанные дни Вика* набрала 32 тысячи подписчиков, которые внимательно следят за ее постами. Напомним, история Вики стала известна на всю страну не только потому, что девочка забеременела в 13 лет (сейчас ей уже 14). Дело в том, что в отцы записали ее 10-летнего приятеля Ивана, который, впрочем, не особенно был против. Вместе с «отцом ребенка» Вика попала на популярное телешоу, где эксперты подтвердили подозрения большинства людей: в 10 лет мальчик еще физически не может быть отцом.

После того, как слава пришла, Вика и не думает скромно отсиживаться в Железногорске. Зачем? Ведь в социальных сетях поднялся настоящий хайп.

В Инстаграм беременная школьница сообщает о своем состоянии и сражается с фейковыми аккаунатми и пишет о «насущном»:

«Двум людям на выбор передам привет по видео, чтобы больше не писали, что фейк»; «Срочно ответьте, в салат из огурцов и помидоров добавляется де сметана?»; «Была на УЗИ – 10 недель и 3 дня. Выложить фото ребеночка?»

- Такое не выкладывают, - пишут пользователи, - ты о ребенке хоть подумай. Это не игрушка, ты это понимаешь?

Добавим, что делом забеременевшей школьницы занимается СК. Настоящему отцу ребенка может грозить уголовная ответственность за связь с несовершеннолетней.

*Имена изменены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Забеременевшая в 13 лет от 10-летнего мальчика школьница признавалась друзьям, что отцом может быть другой

13-летняя Вика и 10-летний Саша* в Железногорске, небольшом, но особенном (потом расскажем, почему именно) городе под Красноярском в одночасье стали героями. Она забеременела, его - как бы это не звучало – записали в будущие отцы. То, что шокирует взрослых, среди друзей Вики и Саши– подвиг, который они вовсе не скрывали. Кстати, их друзья гораздо раньше взрослых узнали о том, что Вика беременна – элементарно, купили тест. А сам Саша, который всегда дружил с мальчишками старше, и вовсе стал беспрекословным авторитетом (подробности).

В Красноярском крае девочка забеременела от 10-летнего мальчика

Шок. В одном из городов Красноярского края 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего мальчика. Об этой истории «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно из собственных источников (подробности).

Семья девочки, забеременевшей от 10-летнего мальчика, решила сохранить ребенка

В школе рассказали, какую помощь оказывают ученице, попавшей в сложную ситуацию (подробности).

«Всегда общался со старшими ребятами»: соседи рассказали о 10-летнем мальчике, который может стать отцом

В историю, которая произошла в Красноярском крае, сложно поверить: 13-летняя девочка забеременела от своего 10-летнего друга. У обоих в соцсетях статус "в гражданском браке", срок беременности уже 7 недель. Причем семья девочки, похоже, не видит в этом ничего критичного и заявила, что беременность они сохранят и дадут ребенку появиться не свет. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Десятки незаконных рекламных конструкций убрали из центра Красноярска
ФСБ: заведующий урологией больницы №4 в Красноярске за взятку ставил ложные диагнозы призывникам
Сотрудница почтового отделения на Таймыре присвоила себе более 400 000
В марте откроются рейсы Красноярск – Якутск
В Красноярске живодер выкинул с четвертого этажа двух собак
Соцработника подозревают в краже 1 000 000 рублей «гробовых» у дедушки
На севере Красноярского края мужчина угнал моторную лодку, чтобы порыбачить
«Реально все полыхает»: жителей поселка в Красноярском крае перепугал взрыв на электроподстанции
Красноярцев приглашают на Всероссийскую акцию «Лыжня России-2020»
В Красноярском крае вынесли приговор преступнику, скрывавшемуся от правосудия 11 лет
В Красноярске вновь заработали автобусные приложения
ВТБ и Почта Банк объединяют программы лояльности
На предприятиях СУЭК стартовала Трудовая вахта памяти, посвященная 75-летию Победы
В Красноярске владельцев промбаз и стройплощадок обяжут чипировать и стерилизовать корпоративных собак
Райффайзенбанк выяснил как малый бизнес берет кредиты
В Красноярске уволили с работы полицейского, снабжавшего информацией похоронную фирму
В январе в Красноярске родились 13 двойняшек и 1 тройня
Красноярский пассажирский автопарк ожидает 40 новых троллейбусов и 10 трамваев
Пытаясь спасти 3 тысячи рублей, пожилая жительница Красноярского края лишилась полумиллиона
В Красноярске крупный продавец мебели не доплатил в бюджет 90 миллионов рублей
В Красноярске 88-летнюю женщину нашли убитой и со связанными руками
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award