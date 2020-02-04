«Выложить фото ребеночка?»: забеременевшая 13-летняя школьница завела Инстаграм, в котором уже более 30 000 подписчиков

Беременная школьница из Железногорска (Красноярский край) завела в Инстаграм свой аккаунт. За считанные дни Вика* набрала 32 тысячи подписчиков, которые внимательно следят за ее постами. Напомним, история Вики стала известна на всю страну не только потому, что девочка забеременела в 13 лет (сейчас ей уже 14). Дело в том, что в отцы записали ее 10-летнего приятеля Ивана, который, впрочем, не особенно был против. Вместе с «отцом ребенка» Вика попала на популярное телешоу, где эксперты подтвердили подозрения большинства людей: в 10 лет мальчик еще физически не может быть отцом.

После того, как слава пришла, Вика и не думает скромно отсиживаться в Железногорске. Зачем? Ведь в социальных сетях поднялся настоящий хайп.

В Инстаграм беременная школьница сообщает о своем состоянии и сражается с фейковыми аккаунатми и пишет о «насущном»:

«Двум людям на выбор передам привет по видео, чтобы больше не писали, что фейк»; «Срочно ответьте, в салат из огурцов и помидоров добавляется де сметана?»; «Была на УЗИ – 10 недель и 3 дня. Выложить фото ребеночка?»

- Такое не выкладывают, - пишут пользователи, - ты о ребенке хоть подумай. Это не игрушка, ты это понимаешь?

Добавим, что делом забеременевшей школьницы занимается СК. Настоящему отцу ребенка может грозить уголовная ответственность за связь с несовершеннолетней.

*Имена изменены

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