30 января 2020 года в 11.00 в пресс-центре газеты «Комсомольская правда-Красноярск» (ул. Никитина, 3б) состоится пресс-конференция по теме: Основные изменения в пенсионном законодательстве в 2020 году.

Основные изменения в пенсионном законодательстве в 2020 году.

- На сколько увеличились страховые пенсии в Красноярском крае с 1 января 2020 года?

- Как с 1 января осуществляется социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума пенсионера?

- На сколько будут увеличены социальные выплаты (ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг) с 1 февраля 2020 года?

- Как будет увеличиваться социальная пенсия?

- Что ожидает работающих пенсионеров?

- Кто выйдет на пенсию в 2020 году?

- Основные изменения в программе материнского (семейного) капитала.

На эти и другие ваши вопросы ответит заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Елена Васильевна Лапко. Также вы можете задать вопросы о пенсионном обеспечении и программе материнского (семейного) капитала.