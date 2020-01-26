2020-01-26T14:16:55+03:00
Общество

Министр здравоохранения Красноярского края пояснил ситуацию с больными онкологией новорожденными детьми

Самое главное для успешного лечения – вовремя поставить диагноз
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Министр здравоохранения Красноярского края пояснил ситуацию с больными онкологией новорожденными детьмиМинистр здравоохранения Красноярского края пояснил ситуацию с больными онкологией новорожденными детьмиФото: Мария ЛЕНЦ
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Несколько дней назад появилась информация о том, что в Красноярске родились трое малышей, уже больных онкологическими заболеваниями. Причем заболевания возникли у них еще на стадии эмбрионального развития. (Об этом говорилось на заседании круглого стола в Заксобрании края). Красноярцы откликнулись и стали обсуждать эту новость. Большинство переживают, что онкология молодеет. Многих такая тенденция пугает.

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Невик пояснил ситуацию с больными детьми. По его словам, на самом деле онкология у младенцев – это явление совсем не новое, ежегодно во всем мире более 200 000 детей заболевают раком, среди них есть и новорожденные. В России под наблюдением врачей (по данным Росстата за 2019 год) находилось 26 995 несовершеннолетних пациентов в возрасте до 18 лет с диагностированным заболеванием.

Что касается Красноярского края, здесь ежегодно фиксируется один – два случая врожденного лейкоза. Их выявляют благодаря современным методам ранней диагностики. А заболеваемость среди детей до 1 года в среднем составляет до 10 случаев в год.

- В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями у детей первого года жизни преобладают эмбриональные опухоли. Это новообразования, возникающие вследствие аномального развития и размножения зародышевых клеток. Причиной онкологического новообразования у ребенка может послужить генетический фактор при формировании зародыша, наследственность, образ жизни родителей. До 90% опухолей у детей первого года жизни – врожденные. И здесь важно выявить заболевания на ранних стадиях. Современная диагностика позволяет выбрать оптимальную программу терапии у детей любого возраста, - пояснил Борис Немик.

Заведующая отделением онкологии и гематологии Центра охраны материнства и детства Марина Борисова, которая озвучила информацию о трех новорожденных в Заксобрании, по словам министра, хотела подчеркнуть, что впервые три случая врожденного лейкоза зарегистрированы в крае практически одномоментно. Но красноярские медики научились бороться со злокачественными новообразованиями у детей любого возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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