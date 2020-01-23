2020-01-23T08:09:57+03:00
Здоровье

В Красноярске родились дети с онкологическим заболеванием

Такого раньше не было, отмечают специалисты
Татьяна РЯБИНИНА
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Ранняя диагностика и правильное лечение - огромный шанс на здоровье!Ранняя диагностика и правильное лечение - огромный шанс на здоровье!Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Законодательном собрании Красноярского края прошло заседания круглого стола на тему «Об обеспечении лекарственными препаратами отдельных категорий граждан (больных сахарным диабетом, онкологией и муковисцидозом) Красноярского края». И там заведующая отделением онкологии и гематологии «Центра охраны материнства и детства» Марина Борисова озвучила пугающие цифры: в 2019 году в крае впервые родились дети с онкологическими заболеваниями кроветворной системы. Раньше таких случаев не было, а в прошлом году таких новорожденных сразу трое…

Заболевания возникли у детей еще на эмбриональном уровне и что именно могло повлиять на этот диагноз – определить сложно.

Напомним, обычно лейкоз проявляется у детей в возрасте около двух лет. Прогноз лечения благоприятный, у детей высокий процент излечения.

В России в целом в год проявляется около 80 таких случаев, в прошлом году было зафиксировано 95.

ИСТОЧНИК KP.RU

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