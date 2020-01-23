В Красноярске родились дети с онкологическим заболеванием
В Законодательном собрании Красноярского края прошло заседания круглого стола на тему «Об обеспечении лекарственными препаратами отдельных категорий граждан (больных сахарным диабетом, онкологией и муковисцидозом) Красноярского края». И там заведующая отделением онкологии и гематологии «Центра охраны материнства и детства» Марина Борисова озвучила пугающие цифры: в 2019 году в крае впервые родились дети с онкологическими заболеваниями кроветворной системы. Раньше таких случаев не было, а в прошлом году таких новорожденных сразу трое…
Заболевания возникли у детей еще на эмбриональном уровне и что именно могло повлиять на этот диагноз – определить сложно.
Напомним, обычно лейкоз проявляется у детей в возрасте около двух лет. Прогноз лечения благоприятный, у детей высокий процент излечения.
В России в целом в год проявляется около 80 таких случаев, в прошлом году было зафиксировано 95.
ИСТОЧНИК KP.RU