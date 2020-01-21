Красноярской пушке – быть: чтобы вернуть ее на Караульную гору, в Правительство РФ направили три письма

Брусчатая площадка на склоне Караульной горы занесена снегом. Рядом служебное строение заперто на замок. Второй месяц здесь царит тишина. Ну разве что редкие туристы спустятся по лестнице от Часовни Параскевы Пятницы на площадку из чистого любопытства.

Когда 16 декабря пушка не выстрелила в полдень, красноярцы сразу это заметили. И тут же в социальных сетях посыпались вопросы: почему? Кто-то сообщил, что пушка пропала. В администрации города тогда пояснили: гаубице просто понадобился ремонт. Орудие стоит на балансе Военно-инженерного института СФУ, туда его и увезли. Специалисты его осмотрят, отладят, проведут обслуживание и вернут на место.

Однако вскоре появилась совершенно противоположная информация: пушку на Караульную гору не вернут. Потому что по распоряжению Министерства обороны ужесточились требования к хранению боеприпасов (эхо взрывов в военной части в Каменке, под Ачинском, в августе 2019 года).

Так будет пушка или нет? Красноярцы за 18 лет уже настолько привыкли к ее полуденному выстрелу, что не хотят отказываться от традиции. Первый замглавы города Владислав Логинов обнадежил: в мэрии не собираются отказываться от пушки и сделают все от них зависящее, чтобы вернуть ее.

Евгений ГАРИН, директор Военно-инженерного института СФУ:

- Для города пушка – это имидж и достопримечательность, а для меня она важна для усиления боевой подготовки моих курсантов. Хоть выстрел и производится холостой, но парни получали практический опыт. Нам нужна эта Караульная гора, это такое место, где мы можем отрабатывать ориентирование на местности. Пушку нужно было обслужить – мы это уже сделали, она полностью боеготовая. Для хранения боеприпасов (на Караульной горе, рядом с площадкой – прим. ред.) готово помещение, там полтора метра защитная стена, из них 40 сантиметров песка. Этим занимался первый зам мэра Владислав Логинов, все сделано идеально, все соответствует правилам безопасности. Губернатором написаны три письма в Министерство обороны РФ, так что нам осталось дождаться приказа Министра.

Добавим, что столь жесткие меры были приняты не только в Красноярске, но и в Санкт-Петербурге, где пушки стреляют с Петропавловской крепости.