Пушку с Караульной горы Красноярска убрали из-за новых правил безопасности

18 Янв. 2020 2020-01-18T06:34:59+03:00

А не только на ремонт, как сообщалось ранее

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В середине декабря прошлого года с Караульной горы Красноярска убрали пушку. Ей требуется ремонт и техобслуживание, объяснили тогда горожанам.

Между тем накануне стало известно: пушку увезли не только для того, чтобы привести в порядок. А еще из-за ужесточившихся требований к хранению боеприпасов, пояснил вице-мэр Владислав Логинов. Напомним, такая версия уже озвучивалась, но официального подтверждения не имела.

Действительно, после взрывов под Ачинском в августе 2019 года военными было принято решение об усилении требований безопасности. И пушка перекочевала на учебно-полевую базу. Однако в мэрии обещают: сделаем, что в наших силах, чтобы вернуть ее на место.

- Одновременно с ремонтом орудия ведем работы, чтобы вернуть пушку и соблюсти новые требования, – рассказал первый заместитель главы Красноярска.

Напомним, гаубицу Д-30, произведенную еще в начале 60-х, установили на горе в марте 2015 года. А выработавшую свой ресурс пушку М-30 (образца 1943 года) поставили на Мемориале Победы. Именно она давала традиционные полуденные залпы с 2001 года. А после отправилась на «отдых».

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На Караульной горе Красноярска опробовали новую пушку

Накануне, 16 марта, на Караульной горе произошла смена пушек. Выработавшую свой ресурс короткоствольную пушку-гаубицу М-30 (орудие образца 1943 года) отправили на «пенсию». Ее установят на Мемориале Победы, и стрелять она уже точно больше не будет.

А на Караульной горе ее место заняла современная гаубица Д-30. И вот сегодня ровно в полдень раздался первый выстрел из новой сигнальной пушки. Произвести его выпала честь двухкратному олимпийскому чемпиону Евгению Устюгову. Стоит отметить, что точно такое же орудие производит залп в Санкт-Петербурге (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU