«У них будет даже свой отдельный дом!»: семья из Швейцарии «усыновила» бездомного пса Абрикоса и еще трех неразлучных дворняг

Невероятно, но факт. Четыре бездомных собаки из Красноярска уже буквально на днях уезжают жить в Швейцарию – их «усыновила» уроженка России Ольга (в начале «нулевых» перебралась в Швейцарию). На сайте «Комсомольской правды» Ольга прочитала историю Абрикоса… и не смогла забыть красивого, но такого одинокого и грустного пса.

Окрас абрикосового цвета

Абрикос - метис золотистого ретривера. Волонтеры нашли его в Красноярке на берегу Енисея в ноябре прошлого года. Явно когда-то хозяйский - от прошлой жизни остался только самодельный ошейник, сшитый вручную из широкой тканевой резинки. На нем фломастером было выведено имя – Абрикос. Видимо, за красивый окрас абрикосового цвета. Сразу видно, пес старый. И едва ли потерялся и - о пропаже собаки никто нигде объявлений не подавал. Шкура обтянула худые бока так, что все ребра можно было пересчитать. Ретриверы по природе не обладают густой шерстью, а у Абрикоса от скитаний, болезней и голода она начала выпадать. Зиму и холода ему было не пережить. Но старику повезло: его заметили зоозащитники из «Алькиного дома» - известная в Красноярске группа волонтеров.

Пес АбрикосФото: Мария ЛЕНЦ

- Мы забрали его, - рассказывает хозяйка «Алькиного дома» Марина Мельниченко. – Конечно, он был в тяжелом состоянии: всего боялся, почти не показывал носа из будки, потому что сильно мерз, очень много ел.

Волонтеры, как это часто бывает, кинули клич в соцсетях с просьбой помочь Абрикосу.

Счастливый билетик

Таких призывов, что и говорить, в соцсетях сотни, а то и тысячи: «Помогите заплатить долг в ветклинику», «Ищу передержку»… А уж если найдется хозяин, надежный человек, который захочет навсегда обзавестись четвероногим другом, - считай, бродяга выиграл счастливый собачий билет. История Абрикоса показалась корреспондентам «Комсомолки» трогательной, и мы решили про него написать…

После публикации в КП у Абрикоса начинается новая жизньФото: Мария ЛЕНЦ

- Я у вас, в «Комсомолке», и прочитала о нем - с этого все началось, - улыбается Ольга. - В статье были контакты для помощи Абрикосу, и я, когда прочитала, сразу же отправила 100 швейцарских франков (6 400 рублей – прим. Ред.) – на первые нужды для собаки.

Ольге сейчас 51 год, в 18 лет поступила в Симферопольский университет имени Вернадского (сейчас – Крымский федеральный университет). Выучилась на историка и осталась жить в Крыму. А в 2001 году вышла замуж за швейцарца и перебралась к мужу. Сейчас Ольга работает секретарем на медицинском факультете университета Цюриха.

- Я подумала, что старика вряд ли кто заберет. Но забыть пса не могла, с моим тренером по танго мы обсуждали эту ситуацию, и она мне говорит: «Так возьми его себе»! Я подумала: действительно, почему бы и нет? И решила забрать Абрикоса. Но была проблема: мы с моим другом Кристианом арендовали квартиру (в Швейцарии почти все предпочитают арендовать жилье), а по швейцарскому законодательству содержать собаку в такой квартире нельзя. И мы решили подобрать дом в пригороде, чтобы для Абрикоса были условия.

В этих больших контейнерах собак перевезут в другую странуФото: Мария ЛЕНЦ

- Потом, думаю, одному ему у нас скучно будет – решила взять себе из «Алькиного дома» еще одну собаку, Капу – выбрала по фотографии.

Где две – там и четыре. Да-да, Ольге удалось найти хозяев еще для двух бездомных собак – все они метисы. Среди предков Ляльки точно есть колли, а у Славки – хаски. Обе эти умнейшие «девочки» будут жить неподалеку от Абрикоса и Капы. Для них нашлись хозяева на соседней улице.

Ольга с мужемФото: из личного архива

Дом для Абрикоса

С домом у Ольги вышла целая история. Подходящее жилье нашлось в пригороде: и двухэтажный дом для хозяев, и одноэтажный с небольшой прогулочной площадкой – для собак. Условия, прямо скажем, отличные - не каждая собака такими похвастать может. Но владелец уже пообещал его другим арендаторам.

С Абрикосом отправится и ЛяляФото: Мария ЛЕНЦ

- Тогда я решила поговорить с ним, - продолжает Ольга. – Приехала в пригород, смотрю – он забор красит. Подошла и показала ему фото Абрикоса, рассказала его историю, рассказала, что нам срочно нужно жилье, что в квартире не сможем его принять. Оказалось, владелец дома очень любит собак. В этом домике, где теперь будет жить Абрикос, когда-то жили его собственные собаки. В общем, он пожалел нас и сдал дом в аренду. По сути, это Абрикос нам дом нашел.

СлавкаФото: соцсети

- А как утрясали вопросы с переездом собак?

- О, это целая эпопея. Мы ведь не знали, как правильно все сделать – с чистого листа все начинали. И Марина в Красноярске тоже впервые отправляет собак в Швейцарию, так что вопросов много было. Зато теперь я могу оказывать консультации желающим «усыновить» собак из России. У Швейцарии к перевозке собак свои требовании, у России – свои. Нашим собакам надо соответствовать требованиям обеих стран, чтобы на границе их не развернули в обратный путь. Чипирование и прививки от бешенства (эти процедуры должны быть сделаны в один и тот же день – чтобы соответствовать требованиям и Швейцарии и России); разрешение на ввоз (на английском языке - для Швейцарии), билеты – все это в четырех экземплярах для всех наших собак. И конечно, виза и билеты для сопровождающего.

Все расходы Ольга взяла на себя. Сейчас помимо документов она оплачивает и передержку для всех будущих эмигрантов. Говорит, на все про все ушло примерно 2 000 швейцарских франков (127 900 рублей – прим. Ред.).

- Если бы мы изначально знали, как правильно оформлять документы, сумма была бы значительно меньше, - говорит Ольга. – А так – переплатили, конечно. Но не жалеем и не отступим.

Закономерный вопрос: зачем «усыновлять» собак в Красноярске, когда можно взять в Швейцарии. Оказывается, нельзя.

В этом дома будут жить семья ОльгиФото: из личного архива

- В немецкой части Швейцарии нет бездомных собак, - поясняет Ольга. – Все люди привозят собак из-за границы. Здесь очень жесткие требования в этом вопросе: любая бездомная собака должна быть стерилизована, запрещен самовыгул, высокие штрафы. Поэтому собак нет, и мы их ввозим. Про Абрикоса – я рада, что мы его забираем, что он теперь будет наш.

Ольга и в дальнейшем не против помогать искать новых хозяев для собак в Швейцарии. А в Красноярске, в «Алькином доме», за своих питомцев рады. Говорят, что там и у Абрикоса, и у Капы, Ляльки и Славки будет достойная жизнь и надежные хозяева.

В этом домике будут жить Абрикос и его друзьяФото: из личного архива

Редакция «Комсомольской правды» - Красноярск Абрикосу желает только удачи – нам он, как ни крути, не чужой пес. Так уж вышло. А в «Алькином доме» ждут тех, кто захочет «усыновить» и других бывших бродяг, или тех, кто готов помочь собакам. Тел.: +7 913 534 41 00, +7 904 895 52 05 (Марина).

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От прошлой жизни у него остался только старомодный, сшитый ошейник, на котором фломастером выведено: «Абрикос». Именно так и зовут этого крупного рыжего бродягу, которого замерзшим и голодным обнаружили в Красноярске на берегу Енисея волонтеры приюта для собак «Алькин Дом». Шерсть у Абрикоса тонкая, подшерстка нет. (Подробности)