2019-11-04T11:38:14+03:00
Дом. Семья

«Вывезли на верную смерть»: чудом выживший пес-Абрикос ищет нового хозяина

Был ухоженный красавец , сейчас - обессиливший от голода скелет
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Абрикос: Фото: Алькин ДомАбрикос: Фото: Алькин Дом
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От прошлой жизни у него остался только старомодный, сшитый ошейник, на котором фломастером выведено: «Абрикос». Именно так и зовут этого крупного рыжего бродягу, которого замерзшим и голодным обнаружили в Красноярске на берегу Енисея волонтеры приюта для собак «Алькин Дом». Шерсть у Абрикоса тонкая, подшерстка нет. И потому он замерзал. В приюте говорят, когда увидели его, ужаснулись: сгорбленный, почти лысый, от голода едва держался на ногах - ходячий скелет. Трудно сказать, что именно случилось с Абрикосом - то ли хозяин выгнал, то ли погиб, то ли Абрикос сбежал из дома и теперь мыкается. Ясно одно - раньше это был большой, очень красивый и добрый Абрикос.

Очень худой, сгорбленный и одинокий Фото: Алькин Дом

Очень худой, сгорбленный и одинокий Фото: Алькин Дом

- Пока пес всего боится, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в приюте. - Ест много и с жадностью. Но что мы ему можем предложить, кроме чашки с кашей? Песка очень добрый, пугливый и он замерзает. Он почти не выходит из будки. Мне кажется, что хозяина собаки уже нет в живых. А его просто вывезли подальше, зная, что в том районе очень много свирепых стай. Абрикос не должен был выжить. Но он жив. Ему сейчас нужно хорошее полноценное питание. Нет у нас его. Мы даже привить его не можем, потому что собака - это одно название. Я представляю, какой он был раньше. Крупный, могучий пес с шерстью цвета ярко-рыжего, сочного абрикоса. Он был очень красив.

А в добрых и заботливых руках станет еще красивее. Его только надо отогреть немного. Найдись, верный друг для Абрикоса. Обращаться: +7 913 534 41 00, +7 904 895 52 05 (Марина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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