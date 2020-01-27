«Покайся, тебе скидка выйдет»: глава избиркома в Красноярском крае извинилась за фальсификации через СМИ

Слева реклама мягкой мебели, справа гороскоп, от Скорпионов до Рыб… А посередине (в колонке «К СВЕДЕНИЮ») неожиданное признание:

- Я, Гвоздева В.В, работая председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №1054 Большеулуйского района, на выборах депутатов Бобровского сельского совета Большеулуйского района Красноярского края 08 сентября 2019 года совершила фальсификацию итогов голосования, в чем очень раскаиваюсь, так как своими действиями подорвала веру в честность выборов у граждан РФ. В настоящее время готовлюсь предстать перед судом РФ. Прошу прощения перед обществом, государством и избирателями.

Слева реклама мягкой мебели, справа гороскоп, от Скорпионов до Рыб… А посередине - неожиданное признание.

Такое объявление появилось в газете «Вести» Большеулуйского района. Автор - Валентина Викторовна Гвоздева, согласно открытым данным, директор сельского клуба деревни Черемшанка. Как сообщили в краевом следкоме, женщина написала заявления о досрочном голосовании за троих избирателей. Дальше получила бюллетени, сама их заполнила, опустила в урну.

И… попала под уголовное дело. Напомним, это второй такой случай за последнее время. В декабре 2019 года члены избиркома Красноярска сделали похожее заявление в «Городских новостях». Аккурат между кроссвордом и судоку покаялись в подделке подписей. И вот результат: у всех – условные сроки.

Все, как у Булгакова: «Покайся, Иваныч, тебе скидка выйдет!». Актуальный призыв, не находите?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Между кроссвордом и судоку: в Красноярске члены избирательной комиссии через газету покаялись в подделке подписей

В политической жизни Красноярска произошло событие, ставшее прецедентом для всей России. Члены участковой избирательной комиссии совершили невиданное – извинились перед «обществом, государством и избирателями» за то, что подделали подписи во время голосования на выборах депутатов горсовета Красноярска. Текст покаяния размещен в газете «Городские новости» - на развлекательной страничке, сразу под сканвордами и судоку. Часто ли избиратели в России сталкиваются с таким самообличением? Да, наверное, никогда за всю практику выборов: где ж это видано, чтобы махинаторы, как говорится, на голубом глазу каялись! Разбираемся, что же толкнуло членов участковой комиссии на выход из тени (подробности).