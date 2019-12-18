Между кроссвордом и судоку: в Красноярске члены избирательной комиссии через газету покаялись в подделке подписей

В политической жизни Красноярска произошло событие, ставшее прецедентом для всей России. Члены участковой избирательной комиссии совершили невиданное – извинились перед «обществом, государством и избирателями» за то, что подделали подписи во время голосования на выборах депутатов горсовета Красноярска. Текст покаяния размещен в газете «Городские новости» - на развлекательной страничке, сразу под сканвордами и судоку. Часто ли избиратели в России сталкиваются с таким самообличением? Да, наверное, никогда за всю практику выборов: где ж это видано, чтобы махинаторы, как говорится, на голубом глазу каялись! Разбираемся, что же толкнуло членов участковой комиссии на выход из тени.

День выборов

Речь в извинениях идет о событиях 2018 года. 9 сентября в Красноярске выбирали депутатов горсовета. Выборы вышли на редкость скандальными. Вот текст покаяния:

«Мы, Попованова И. Л., Прошкина А. Г., Ахоян А. С., члены участковой избирательной комиссии избирательного участка №384 Красноярска, на выборах депутатов красноярского городского совета депутатов совершили деяние, в котором очень раскаиваемся, так как своими действиями подорвали веру в честность выборов у граждан РФ. В настоящее время готовимся предстать перед судом РФ. Просим прощения перед обществом, государством и избирателями».

Страничка газеты "Городские новости"

Что же произошло в день выборов? На участок № 384 (округ №7, Свердловский район Красноярска) пришла проголосовать пожилая женщина. Бланки для голосования ей не дали, потому что, как оказалось, она уже проголосовала досрочно. Женщина оказалась неробкого десятка и подняла переполох. Вызвали полицию. В тот же момент на участке по странной случайности оказался и один из кандидатов в депутаты горсовета, - он тоже в стороне не остался, предал историю огласке. Пострадавшая избиратель подала жалобу в Избирком Красноярского края. В общем, шум поднялся на весь город. И всех причастных к подделке бюллетеней «повязал» Следственный комитет.

Явка провалена

Как оказалось, таких фактов на этом участке много. И подделывали подписи избирателей три скромные воспитательницы детских садов: заместитель завдетсадом № 263 Анастасия Ахоян (представитель в УИК от «Российской партии пенсионеров за справедливость»), завдетсадом № 183 Ирина Попованова (от «Партии ветеранов России») и ее заместитель Альбина Прошкина (от «Единой России»). Участницы выборной аферы представляли разные партии. И Следком сделал вывод, что действовали они не в интересах какого-то человека. Просто хотели увеличить показатели явки на участок, ведь «проголосовали» женщины за разных кандидатов. И подделали не одну подпись.

- Председатель избирательной комиссии УИК № 384 предложила одному из членов комиссии с правом решающего голоса внести в список избирателей заведомо ложные сведения об обращении 8 избирателей с заявлениями о досрочном голосовании, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГСУ СКР по Красноярскому краю. - После этого передала ей составленный список таких избирателей. В этот же день член комиссии внесла заведомо ложные сведения о получении восьми избирателями 16 бюллетеней, а также собственноручно поставила подписи от их имени.

Женщины, как говорится, хорошо сработались, поняли, что таким образом могут отличиться. Всего, по данным следователей, таким образом члены УИК проголосовали от имени 32 человек.

Что это – излишнее рвение, присущее иногда работникам образования, или срежиссированная постановка, за которую женщинам заплатили? В любом случае явка оказалась провалена. Следователи возбудили уголовное дело по ст.142.1 УК России (фальсификация итогов голосования). Простым воспитательницам грозит крупный штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 4 лет.

Грязные технологии

После истории с подделкой подписей избирателей многие подумали – заказуха. И тень, конечно, пала на кандидата, который прошел на выборах по 7 округу – это действующий депутат горсовета Андрей Козиков (Единая Россия). По итогам голосования он набрал 3097 голосов на этом участке. Его ближайший оппонент Виктор Кочубей (КПРФ) набрал 1750 голосов. Мог ли кто-то из них «заказать банкет»?

- Меня по этому делу не привлекали даже в качестве свидетеля, никуда не вызывали. И у меня полное ощущение, что в курсе этой ситуации все, кроме меня, - говорит Андрей Козиков. – Злые языки пытаются, конечно, подвести эту историю ко мне, потому что я победил на этих выборах. Но посмотрите на результат – даже если из моего результат вычесть все подделанные подписи, это никак не скажется на итогах выборов. Еще раз подчеркиваю, что не имею к этому отношения.

В Избиркоме Красноярского края, куда поступила жалоба, в целом подтверждают данные депутата. Всего в городе досрочно проголосовавших 1166 человек.

- Когда нам стало известно об этом факте, мы сразу же материалы направили правоохранителям. И подобные факты никогда не замалчиваем. Есть основания – не стесняемся обратиться в органы. Извинения в газете Избиркома не касаются – это их личная инициатива. Вообще, эта ситуация – хороший урок для всех, кто работает в избирательной системе, - говорит Алексей Подушкин, председатель регионального Избиркома. – Вообще, у избирательных комиссий достаточный инструментарий – видеонаблюдение, использование QR-кодов, КОИБ. Но есть и несовершенные инструменты – это система досрочного голосования, ее всегда сложнее организовать прозрачно. Если избиратель обнаруживает неожиданно для себя, что уже голосовал, надо обращаться к правоохранителям.

Все это, конечно, хорошо, но остается один вопрос –зачем? Какое вознаграждение рассчитывали получить фигурантки громкого дела? 20 декабря на эти вопросы ответит суд. Что касается покаяния, то в него веритяс с трудом.

КОММЕНТАРИЙ

Желание освободиться

Николай Алмаев, адвокат с 20-летним стажем

- Удивительный, конечно, случай – о таком впервые слышу. В раскаяние в таких делах поверить трудно: ну, что они рубашку рвут на себе, спать не могут, так им это душу трепало – да нет. Конечно же, этот шаг продиктован желанием освободиться от уголовной ответственности. Вообще, статья 142 УК России, по которой привлекаются женщины, не относится к разряду особо тяжких. А дела по таким статьям могут быть прекращены по различным основаниям – например, освобождение от уголовной ответственности с применением штрафа. Для этого нужно выполнить определенные условия – загладить причиненный вред. Человек освобождается от уголовной ответственности, у него нет судимости, но наказание он понес – заплатил штраф.

Шаг к гражданскому обществу

Юрий Москвич,советский и российский политолог, политик, государственный и общественный деятель:

- Вопросы к УИК возникли еще в 90-е годы, когда в России возникли первые свободные выборы. Тогда был случай в Норильске, - реальный срок заключения получила председатель участковой избирательной комиссии. Это очень сильно повлияло на поведение членов комиссий. Многие ведь воспринимают выборы, как бизнес и способ дополнительно заработать. Вообще, считаю, что этот случай – уникальный пример, такие дела необходимо доводить до суда, тогда в обществе будет больше доверия к результатам выборов разных уровней. Ведь качество власти зависит от качества выборов - это шаг к гражданскому обществу. Должна больше работать цифровая электоральная система – КОИБ, голосование через смартфоны, в некоторых странах это уже реальность. Новые цифровые технологии сделают более прозрачной всю систему.