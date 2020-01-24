«Мы детей выводили из огня, а он…»: пожарный, тайком поджигавший дома, чтобы прослыть героем, пошел под суд

В металлической «клетке» - молодой мужчина. Прячет глаза от камер, переминается с ноги на ногу. Такая слава ему явно не по нутру, ждал другого. Это 26-летний Иван Шнайдер из хакасского поселка Балыкса (250 километров от Абакана), история которого всколыхнула всю страну. Еще бы: главный пожарный сам поджигал дома в родном поселке, чтобы прослыть героем. Своего добился: сейчас о нем знают все. А вскоре услышат и за колючей проволокой - дело Шнайдера начали рассматривать в Аскизском районном суде, передает РТС.

- Как сейчас отмыться? – у начальника отряда противопожарной службы №4 Андрея Кабана не хватает слов. – Опозорил на всю Россию!

Напомним, в августе 2019 года Шнайдер стал начальником пожарного отряда в Балыксе. Тогда-то и все произошло. Жители поселка перестали спать по ночам: одна за другой там стали полыхать постройки: бани, гаражи, дома. Два сгорели полностью, чудом не пострадали люди. Три семьи остались без крыши над головой.

- Кто же он такой? – пытались понять жители. – Пироман, ненормальный, чего он хочет?

Не славы ради, пользы для

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/743606" frameborder="0"></iframe> Пожарный-поджигатель.История - огонь Во всех смыслах. Пожарный поджигал дома в родном посёлке... чтобы затем тушить их и быть героем!

Когда все вскрылось, народ просто не поверил. В один из дней таинственный поджигатель попал на видео. Пытался подпалить дом у школы, но не рассчитал, попал на камеру. Когда разглядели, ахнули: пожарный!

Поджоги начались, как только он стал начальником отряда. Фото: соцсети.

Казалось, отпираться было бесполезно. Вот они доказательства – на видео. Однако Шнайдер пытался вывернуться. Клялся: «Поджигал дома исключительно ради благого дела, тренировал так подчиненных».

Впрочем, у местных – другая версия. Своими глазами видели, как мужчина буквально прилетал на пожары, к тем домам, что поджег сам: хлопотал, суетился, делался все, чтобы выглядеть эффектно.

- Выслужиться хотел, прослыть героем, - заключают жители поселка. – И все за наш счет. А люди теперь без крыши, кто вернет им дома?

Люди в одночасье лишились крыши над головой. Фото: Елена МОСКВИТИНА.

Особый порядок? Отказать!

Отметим, вину свою Шнайдер признал сразу: да, поджигал. Попросил было, чтобы его дело рассматривали в особом порядке. (Такое возможно, когда подсудимый не отрицает вину. И подробно озвучивать все нюансы необязательно. Приговор выносится быстрее, и он, как правило, гораздо более мягкий).

Однако ему отказали. У судьи возникли сомнения в размере материального ущерба. А сейчас озвучивается сумма в полмиллиона рублей. Поэтому навстречу подсудимому не пошли, упрощать процедуру не стали.

На следующем заседании – новый поворот, Шнайдер отказался давать показания. (Заметим, это его право - не свидетельствовать против себя). А после потребовал запретить съемку заседания. Дескать, СМИ перевирают его слова, а это может повлиять на решение. И вообще светиться в прессе он не хочет.

Мужчина уверяет: хотел потренировать подчиненных. Фото: соцсети.

Просьбу суд удовлетворил. Начали выслушивать других участников процесса, это местные жители, пожарные, представители властей. Всего в деле 20 свидетелей.

Максимум пять лет

Вот версия следствия. Шнайдер брал куски ткани, смачивал их бензином и подносил спичку. А потом бросал «зажигалки» внутрь построек. В основном, нежилых. Начинался пожар, и вскоре пламя перекидывалось на дома по соседству. Спустя некоторое время Шнайдер кидался их тушить - первым.

- Стыдно, - не скрывает начальник отряда противопожарной службы №4 Андрей Кабан. - Такая грязь. Личный состав, говорит, он хотел потренировать! На пожаре что ли? Это невозможно.

... По статье «Умышленное уничтожение чужого имущества» Шнайдеру может светить до пяти лет лишения свободы. Но люди уверены: для поджигателя это слишком мало.

- Просто жуть, - признается жительница поселка Елена Москвитина. – Где у него совесть? Держал деревню в страхе два месяца. Знаете, что это такое – выводить детей из огня?! Надеюсь, ему за все воздастся.

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

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Жители хакасского поселка Балыкса (250 километров от Абакана) последнее время перестали спать по ночам. С конца августа здесь начали гореть постройки: жилые дома, баня, гараж.

Отстаивали каждый раз всем миром, - чтобы не только помочь погорельцам, но и не дать огню перекинуться на соседние дома. Иногда удавалось, но два дома все-таки сгорели вместе с имуществом. Только чудом не пострадали люди. В поселке заговорили: у нас завелся пироман! И эксперты подтвердили по всем случаям: причина - поджог. Поначалу местные грешили на ребятню из неблагополучных семей. Прижимали - сознавайтесь, хулиганы! Но те категорически в отказ. Когда же выяснилось, кто настоящий поджигатель, народ вначале просто не поверил (подробности).