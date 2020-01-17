17 января 2020 года в 10.00 в пресс-центре газеты «Комсомольская правда-Красноярск» (ул. Никитина, 3б) состоится пресс-конференция по теме: «Электронная трудовая книжка (ЭТК)».

- Как будет осуществляться переход на электронные трудовые книжки?

- Что изменится для работодателей?

- Обязательно ли всем переходить на электронные трудовые книжки? Можно ли сохранить бумажный вариант?

- Как сотрудник может проверить, что работодатель заполняет его электронную трудовую книжку?

- Что делать, если внесли неправильные сведения?

На эти и другие ваши вопросы ответит заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Елена Ивановна Беклемышева.Также вы можете задать вопросы о страховом номере индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) в электронном виде.