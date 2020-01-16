«Львы не охотятся на мышей»: экс-депутат Носов ответил рэперу Гуфу

Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, в своем Инстаграме записал скандальное видеообращение к экс-депутату Госдумы от Красноярского края Дмитрию Носову. Рэпер обвинил Носова в разрушении своей семьи и вызвал его на дуэль. Причем, в оскорбительной и нецензурной форме. Подробности здесь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/755036" frameborder="0"></iframe> Экс-депутат Носов ответил рэперу Гуфу.

Судя по всему злость на "врага" он копил долго, поскольку Гуфа задержали в Красноярске за употребление наркотиков еще в 2015 году не без помощи движения «Антидилер» - его основателем и вдохновителем как раз является Носов.

therealguf Рэпер Гуф

А вот последовал ответ Дмитрия Носова, тоже в Инстаграме: «Наркоман ГУФ опять наширялся и чего-то хочет. Но я не реагирую на "вызовы" наркоманов, алкоголиков и сумашедших, у меня есть более важные дела. Мужчина стоит столько, сколько весит его слово, любой желающий может приехать ко мне на тренировку и продемонстрировать свои способности».

Кстати, о способностях. Это сейчас Дмитрий Носов – политик. А вообще-то он заслуженный мастер спорта по дзюдо, обладатель бронзовой медали Олимпиады 2004 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/526480" frameborder="0"></iframe> Гуфа задержали в Красноярске.

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«У меня семья из-за тебя разрушилась»: рэпер Гуф бросил оскорбительный вызов депутату Носову

Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, в своем Инстаграме записал скандальное видеообращение к экс-депутату Госдумы от Красноярского края Дмитрию Носову. Рэпер обвинил Носова в разрушении своей семьи. Без цензуры посыл Гуфа опубликовать не получится – видео наполнено матерщиной и проклятиями в адрес Носова. В итоге, Гуф, который сейчас отдыхает с сыном в Таиланде, вызвал Носова на бой в файт-клаб. И все это после того, как рэпера задержали во время гастролей в Красноярске несколько лет назад, - за употребление наркотиков. (Подробности)