«У меня семья из-за тебя разрушилась»: рэпер Гуф бросил оскорбительный вызов депутату Носову

Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, в своем Инстаграме записал скандальное видеообращение к экс-депутату Госдумы от Красноярского края Дмитрию Носову. Рэпер обвинил Носова в разрушении своей семьи. Без цензуры посыл Гуфа опубликовать не получится – видео наполнено матерщиной и проклятиями в адрес Носова. В итоге, Гуф, который сейчас отдыхает с сыном в Таиланде, вызвал Носова на бой в файт-клаб. И все это после того, как рэпера задержали во время гастролей в Красноярске несколько лет назад, - за употребление наркотиков.

Напомним, в 20015 году Гуфа задержали в Красноярске за употребление наркотиков. Мировой суд Красноярска дал ему 6 суток ареста. Взяли рэпера по наводке движения «Антидилер» - его основателем и вдохновителем как раз является депутат Носов.

Видео также появилось и на YouTube.

«С**а, Дмитрий Носов, это я тебе говорю, Леша Долматов, я жду там, где […]я тебя жду. И ты меня найди сам. Я тебя встречу уже, как я тебя встречу… Понял меня, слышишь? Депутат ты - не депутат. У меня семья из-за тебя разрушилась…», - эмоционально заявил Гуф.

После этого выпада последовала, как говорят, непереводимая, но оскорбительная игра слов. И нелестные эпитеты в адрес Красноярска.

Гуф пообещал «разнести депутата полностью» за все, что тот ему сделал.

- Я жду тебя в файт-клабе. Подъезжай или мне скажи куда, я подъеду, один. Потренируйся пока, а то у тебя там рука сломана, - вызывает Гуф Носова на поединок «чести».

Позже музыкант пояснил, что столь бурную и неконтролируемую реакцию y него вызвало известие о том, что депутат со своей семьей также отдыхает в Таиланде. Вот и решил рэпер поквитаться.

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