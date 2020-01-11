2020-01-11T17:04:12+03:00
Общество

Красноярские медики на «Камазе» прорывались сквозь метель в Норильске, чтобы спасти новорожденного

Дорогу замело, иначе – не пробраться
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские медики на «Камазе» прорывались сквозь метель в Норильске, чтобы спасти новорожденного. Фото: пресс-служба краевого центра охраны материнстваКрасноярские медики на «Камазе» прорывались сквозь метель в Норильске, чтобы спасти новорожденного. Фото: пресс-служба краевого центра охраны материнства
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В новогодние каникулы у специалистов Красноярского краевого центра охраны материнства выдалось немало напряженных моментов. В первые же дни поступил вызов из Норильска: срочно нужна помощь новорожденному. На месте оказать ее нет возможности – нужны более опытные специалисты, которые есть только в краевом центре. Выручайте!

От Красноярска до Норильска – полторы тысячи километров. Но лететь нужно! На север на самолете отправилась целая бригада медиков. До «Алыкеля» добрались, благополучно приземлились. Но накануне там была метель. Дорогу до Норильска из аэропорта замело настолько, что пробиваться на обычной машине – это значит, намертво застрять на первом же километре. Ждать, пока грейдеры прочистят ход – тоже не вариант.

Но нужно знать норильчан. В октябре этого года компания «Норникель» подарил городской больнице «Скорую помощь» повышенной проходимости на базе «Камаза». Его-то и подали красноярским медикам в аэропорт, доставили их к маленькому пациенту, а потом обратно, в «Алыкель».

- Наши выездные детские и акушерские бригады реанимационного консультативного центра (РКЦ) транспортировали из городов и районов края в Центр 6 женщин и 16 детей. Из них 13 – это новорожденные, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе учреждения.

Добавим, что летать в Норильск за восемь дней каникул пришлось дважды. А всего в эти дни совершено 9 вылетов в отдаленные районы края и 13 выездов на реанимобилях для транспортировки пациентов в критичном состоянии и оказания выездной консультации специалистов. Где-то было достаточно проконсультировать и по телефону. Всего было зафиксировано 42 обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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