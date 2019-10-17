2019-10-17T08:13:20+03:00
Общество

На севере Красноярского края появилась «Скорая» повышенной проходимости

Теперь медики могут добраться до пациентов, несмотря на метели и сильные морозы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Вот такой супер-автомобиль появился у норильских медиков. Фото: Елена Белалова, «Таймырский телеграф»Вот такой супер-автомобиль появился у норильских медиков. Фото: Елена Белалова, «Таймырский телеграф»
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Самое сложное для медиков, которые работают за полярным кругом, это погода. Когда по нескольку дней гуляет пурга или идет снег, когда закрываются все дороги, бригадам «Скорой помощи» добраться до пациентов становится не просто проблематично – считайте: невозможно.

Но теперь для норильских медиков эта задача перестанет быть невыполнимой. Там появился необычный спецавтомобиль – «Скорая помощь» повышенной проходимости на базе отечественного «КамАЗа». На такой машине можно будет выезжать на вызовы и доставлять пациентов в городскую больницу из отдаленных районов при любых погодных условиях.

Немного о достоинствах «Скорой»: внутри есть вся необходимая аппаратура, которая позволит поддержать жизнь «тяжелого» пациента при транспортировке в больницу –

дефибриллятор, электрокардиограф, шприцевая помпа для внутривенных вливаний, аппарат искусственной вентиляции легких, щит для спинальных травм.

И еще: внутри можно поместить не одного, как в обычных «скорых», лежачих пациента, а сразу двух. Или четырех сидячих. И если вдруг машина заглохнет в пути, благодаря автономному отоплению, внутри тепло сохраняется в течение 16 часов.

Внутри есть самое необходимое оборудование для транспортировки самых «тяжелых» пациентов. Фото: Елена Белалова, «Таймырский телеграф»

Внутри есть самое необходимое оборудование для транспортировки самых «тяжелых» пациентов. Фото: Елена Белалова, «Таймырский телеграф»

Остается добавить, что в России не больше десятка подобных машин. Две из них работают в Мурманской области, одна – в Якутии. Теперь вот есть и на севере Красноярского края.- Очень сложно перевозить больных, например из Кайеркана. Особенно это касается беременных женщин, больных с инсультами, инфарктами миокарда, гипертоническими кризами, пострадавших в тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, которые чаще происходят именно на кайерканской дороге. Раньше мы работали на своих автомобилях, на ПАРМах, но по большей части использовали технологический железнодорожный транспорт. Теперь будем справляться самостоятельно, – говорит Владимир Мороз.Как рассказал главный врач подстанции скорой медицинской помощи Владимир Мороз, о такой машине они мечтали давно. Проблема была в стоимости: 14,3 миллиона рублей. Так что подарок, который сделала компания «Норникель», для заполярных врачей поистине бесценен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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