Чемпионат России по фигурному катанию 2020 в Красноярске. Показательные выступления. Прямая онлайн-трансляция

Чемпионат России по фигурному катанию 2020 в Красноярске традиционно завершается показательными выступлениями сильнейших и самых артистичных фигуристов страны. Прямая трансляция чемпионата идет на сайте Первого канала. Текстовую трансляцию читайте на kp.ru. Начало показательных выступлений фигуристов в Красноярске в 13:30 по местному времени, окончание - в 15:30.

Как заявил ранее на пресс-конференции в Красноярске президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков, состав нашей сборной, которая поедет на чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 года, определится 29 декабря после завершения национального первенства.

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По итогам чемпионата по фигурному катанию в Красноярске будет сформирована сборная России, которая примет участие в чемпионате Европы в Австрии и мировом первенстве в Канаде. (Подробности)