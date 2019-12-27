2019-12-27T09:35:47+03:00
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию 2020 в Красноярске. Показательные выступления. Прямая онлайн-трансляция

Представляем онлайн-трансляцию показательных выступлений сильнейших фигуристов страны на чемпионате России по фигурному катанию 2020 в Красноярске
Антон БИБЕРАлександр МАКАРОВ
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Чемпионат России по фигурному катанию завершится показательными выступлениямиЧемпионат России по фигурному катанию завершится показательными выступлениямиФото: Мария ЛЕНЦ
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Чемпионат России по фигурному катанию 2020 в Красноярске традиционно завершается показательными выступлениями сильнейших и самых артистичных фигуристов страны. Прямая трансляция чемпионата идет на сайте Первого канала. Текстовую трансляцию читайте на kp.ru. Начало показательных выступлений фигуристов в Красноярске в 13:30 по местному времени, окончание - в 15:30.

Как заявил ранее на пресс-конференции в Красноярске президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков, состав нашей сборной, которая поедет на чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 года, определится 29 декабря после завершения национального первенства.

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Показательные выступления. Чемпионат России по фигурному катанию 2020 в Красноярске..

ИСТОЧНИК KP.RU

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