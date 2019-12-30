30 декабря в 14.00 в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3 "Б") состоится пресс-конференция Владимира Еремина, главного синоптика Красноярского Гидрометцентра и Валерия Терешкова, заместителя ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю на тему: "Прогноз погоды и риски ЧС на январь, прогноз погоды на новогодние праздники".

Будем рады видеть коллег к 14.00 в пресс-центре и на сайте kp.ru!

Прогноз погоды и риски ЧС на январь, прогноз погоды на новогодние праздники.