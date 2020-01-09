«Дочка радуется. Мы ждали и надеялись на чудо!». Мужчина, пропавший полгода назад, нашелся сам к радости близких

8 июля пропал, а 8 января нашелся: эта новость поразила даже волонтеров, опубликовавших у себя на сайте «Поиска пропавших» ориентировку полугодичной давности с радостной надписью: «Найден. Жив!».

37-летний Юрий Малицкий вышел из собственного дома на Джамбульской и как сквозь землю провалился. А накануне вышел на связь со своими родными.

«Комсомольской правде» – Красноярск стали известны некоторые подробности этой загадочной истории.

Родом Юрий из села Ирбейского – довольно крупный районный центр в Красноярском крае на 5 000 жителей. Здесь у Малицкого живет мама, старший брат и гражданская жена с их совместной 12-летней дочкой. Сам Малицкий еще в начале нулевых перебрался в Красноярск. По специальности он ювелир – в мегаполисе заказов больше, да и возможностей для такой работы тоже. Открыл ювелирную мастерскую «Камелия», заказы стал брать. Бизнес шел неплохо.

СМС родственников просто сразила

Казалось бы, живи – радуйся. Но… 8 июля Юрий отправил СМСку, сразившую родных: «Ухожу в мир иной».

- Поиски были очень непростыми, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Оксана Василишина, руководитель КРОО «Поиск пропавших детей - Красноярск». – Мы прочесывали гаражные массивы, их на Джамбульской, в районе дома Юрия, очень много. Понимаете... если он решил что-то с собой сделать, мог пойти туда. И последний раз его видели как раз рядом с ними, искали в первую очередь там.

И хотя на ушах стояли все знакомые и друзья ювелира, родственники, приехавшие из Ирбейского, полиция, поисковики… ни следа Юрия найдено не было.

Еще одно странное обстоятельство: перед пропажей Малицкий разговаривал с одним из клиентов по мобильному телефону, но… разговор оборвался на полуслове – связь пропала. В трубке заказчик ювелира, а затем и все, кто пытался дозвониться Юрию, слышали ровно одно: «Абонент временно недоступен».

Прошло полгода. На телефон Ольги Евгеньевны, матери Малицкого, аккурат после Рождества позвонили.

- Я жив, - коротко сказал сын, голос которого женщина не могла не узнать.

- Я за эти полгода столько пережила, столько слез выплакала, что просто не могу говорить об этом, - вздыхает Ольга Малицкая. – И вообще, мне не хочется, чтобы о нем писали ничего. Все непросто.

Что непросто, и в каком «ином мире» пропадал вернувшийся оттуда Юрий, - уже не интрига. В четверг 9 января он дает показания в полиции. Вариантов много, вплоть до криминального следа: ювелирное дело – бизнес непростой. Известно, что сейчас мужчина проходит подозреваемым по уголовному делу об ограблении ломбарда.

Как бы то ни было, близкие Юрия примут с любыми объяснениями.

- Дочка особенно радуется, - говорит Юлия, жена пропавшего и таинственно нашедшегося. – Мы ждали, надеялись на чудо.

И оно случилось.

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