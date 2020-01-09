2020-01-09T13:02:45+03:00
Происшествия

Нашедшийся спустя полгода красноярец проходит подозреваемым по делу об ограблении ломбарда

Юрий Малицкий работал там ювелиром [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Юрия ждали дома Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскЮрия ждали дома Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
Изменить размер текста:

Родные ювелира из Красноярска Юрия Малицкого до сих пор не могут поверить – нашелся, живой. Напомним, полгода назад, 8 июля, мужчина таинственно исчез, буквально сразив близких наповал СМСкой: «Ухожу в мир иной». Конечно, его искали – на ушах стояли и родственники, и друзья, волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск» прочесывали метр за метром территорию, где предположительно мог находиться Юрий. Но все без толку – тот как в воду канул. И вдруг, после Рождества, неожиданно нашелся. Чудо? Возможно. Нам стала известна одна из версий тех обстоятельств, при которых пропал Юрий Малицкий.

- В момент исчезновения ювелира был ограблен ломбард, где он работал, - рассказал «Комсомольской правде - Красноярск» собственный источник. – Заведено уголовное дело, и оно до сих пор «темное», - то есть, преступление не раскрыто. Известно, что из ломбарда пропала крупная сумма денег. Сколько именно – пока сказать не могу.

Где же так долго пропадал мужчина?

Оказалось, все это время он скитался по дачам под Красноярском. С самого лета находил пустующие домики и подолгу жил. Как только становилось опасно – скажем, соседи обращали внимание, что на даче кто-то есть, - менял место. И так день за днем. Надо сказать, Юрий – абсолютно не маргинал, не бомж, не алкоголик. Наоборот, социально совершенно нормальный человек, и на родине в Ирбейском и в Красноярске у него много друзей, которые искренне переживали и участвовали в поисках вместе с полицией и волонтерами. Так что однозначно, вынужденное изгнание давалось ему нелегко.

Летом и осенью Юрий худо-бедно еще перебивался. Но пришла зима, а у нее другие правила – так просто не выжить.

В один из дней терпение у мужчины кончилось, и он позвонил матери: «Я жив».

- Ждали любого, надеялись, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Юлия, гражданская жена Малицкого.

Что же с ограблением ломбарда? Пока история умалчивает. Известно, что по делу мужчина проходит в качестве подозреваемого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дочка радуется. Мы ждали и надеялись на чудо!». Мужчина, пропавший полгода назад, нашелся сам к радости близких

8 июля пропал, а 8 января нашелся: эта новость поразила даже волонтеров, опубликовавших у себя на сайте «Поиска пропавших» ориентировку полугодичной давности с радостной надписью: «Найден. Жив!» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она влюбилась и сама к нему пришла»: что известно о «романе» оперного певца и 13-летней девочки из Новосибирска
Друзья солиста говорят, что у него была взрослая девушка, и он даже хотел жениться. А следователи тем временем изъяли постельное белье в доме артиста
Новости 24
Куда поедет красноярский «Поезд здоровья» в январе
В Хакасии женщина спаслась из пожара, в котором погибли ее отец и муж
За новогодние каникулы красноярцы пожаловались на грязный воздух 32 раза
Следователи просят помочь разыскать женщину, причастную к убийству новорожденной дочери
Экс-депутат Хакасии получил 4,5 года колонии за то, что наживался за счет детей-сирот
В Красноярске упавшей на катке женщине пришлось вызывать «скорую»
В новогодние каникулы 20-я больница Красноярска приняла 2587 экстренных пациентов
В Красноярском крае освятили участок трассы, где в 2019 году в ДТП погибли 20 человек
Красноярская прокуратура проверила содержание животных в цирке шапито
Снесли забор и взяли под охрану: Троицкое кладбище в Красноярске признали объектом культурного наследия
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
По дороге в Красноярск пропала молодая женщина на красном «Хендае»
В Красноярске дело застройщика дома на Грунтовой отправили в суд
Билеты на речные круизы по Енисею начнут продавать уже в январе
Красноярский предприниматель обманул изготовителя скамеек на миллион рублей
Таинственно пропадавший целых полгода красноярец неожиданно вернулся домой
В Красноярске коммунальная авария на всю ночь оставила без тепла 29 многоэтажек
Мужчина незаметно вытащил сим-карту из телефона и обокрал подругу
17-летний подросток приехал в Красноярск из Тайшета и бесследно исчез
Из-за аномального тепла в красноярском зоопарке посреди зимы проснулся медведь
10 тысяч бутылок нелегального алкоголя скрывал в гаражах житель Канска
Беспокойное Рождество выдалось у красноярских спасателей
Красноярец устроил заплыв в Енисее из-за пенсионной реформы
Под Дивногорском на пути к ГЭС в лобовом ДТП пострадали люди
За первую неделю года в краевую больницу попали 50 человек с криминальными травмами