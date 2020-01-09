Нашедшийся спустя полгода красноярец проходит подозреваемым по делу об ограблении ломбарда

Родные ювелира из Красноярска Юрия Малицкого до сих пор не могут поверить – нашелся, живой. Напомним, полгода назад, 8 июля, мужчина таинственно исчез, буквально сразив близких наповал СМСкой: «Ухожу в мир иной». Конечно, его искали – на ушах стояли и родственники, и друзья, волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск» прочесывали метр за метром территорию, где предположительно мог находиться Юрий. Но все без толку – тот как в воду канул. И вдруг, после Рождества, неожиданно нашелся. Чудо? Возможно. Нам стала известна одна из версий тех обстоятельств, при которых пропал Юрий Малицкий.

- В момент исчезновения ювелира был ограблен ломбард, где он работал, - рассказал «Комсомольской правде - Красноярск» собственный источник. – Заведено уголовное дело, и оно до сих пор «темное», - то есть, преступление не раскрыто. Известно, что из ломбарда пропала крупная сумма денег. Сколько именно – пока сказать не могу.

Где же так долго пропадал мужчина?

Оказалось, все это время он скитался по дачам под Красноярском. С самого лета находил пустующие домики и подолгу жил. Как только становилось опасно – скажем, соседи обращали внимание, что на даче кто-то есть, - менял место. И так день за днем. Надо сказать, Юрий – абсолютно не маргинал, не бомж, не алкоголик. Наоборот, социально совершенно нормальный человек, и на родине в Ирбейском и в Красноярске у него много друзей, которые искренне переживали и участвовали в поисках вместе с полицией и волонтерами. Так что однозначно, вынужденное изгнание давалось ему нелегко.

Летом и осенью Юрий худо-бедно еще перебивался. Но пришла зима, а у нее другие правила – так просто не выжить.

В один из дней терпение у мужчины кончилось, и он позвонил матери: «Я жив».

- Ждали любого, надеялись, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Юлия, гражданская жена Малицкого.

Что же с ограблением ломбарда? Пока история умалчивает. Известно, что по делу мужчина проходит в качестве подозреваемого.

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