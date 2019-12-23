«Мама до последнего верила, что Юля вернется!»: сестра пропавшей 16 лет назад девушки рассказала, как ее искала семья

Маленькая (в 150 сантиметров ростом), хрупкая девушка застыла перед витриной. На вид лет 14-16, не больше. Ее нашли в магазине «Калининский» на окраине Красноярска еще в сентябре 2003 года. Как тебя зовут, откуда ты? – допытывались продавцы. Но она смотрела будто через них. Позвонили в милицию, девушку забрали в отделение. Но и там получилось выяснить немного. Она – Юля Семенова, живет в панельном доме рядом с мостом, есть братья и сестры. Мама - Галина Васильевна, папа - Николай Григорьевич. Нехитрые вещи, при себе – несколько простеньких серебряных колечек. И на этом все.

Новогоднее чудо

... Ничего не помнила, говорила скупо. В психоневрологическом интернате Красноярска Юля прожила 16 лет. Пока в феврале 2019-го ее историей не заинтересовались волонтеры, начали распространять ориентировки в Интернете. Не исключали: девушка могла быть из другого региона. Ее обнаружили недалеко от въезда в город и железнодорожного вокзала.

А перед самым Новым годом случилось чудо. Родные нашлись! За 500 километров, в Томске. Оказалось, все эти годы они искали Юлю. Нам удалось связаться с ее братом и сестрой.

- У нас простая, нормальная семья, но так вышло, что Юля родилась с заболеванием, у нее было отставание в развитии, - рассказал один из братьев, Алексей. – Она поздно начала говорить, ей нужно было обучение, лечение, в общем, особый подход.

Такой Юлю нашли в 2003-м году. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск".

- Мы жили в большой семье, многодетной, - говорит родная сестра Юли, Нелли. - Достатка не было, игрушек тоже. Как могли, себя развлекали. Что родители могли позволить на свои зарплату? Мешок сахара, мешок муки. У нас, бывало, даже картошки и круп не хватало. Мама работала на заводе упаковщицей. Ей давали землю на полях от завода: вырастили, съели быстро, и все. Тем не менее, восьмерых детей подняли. Потом ее сократили – так как много детей было. В 44 года у нее обнаружили сахарный диабет, долго болела, в феврале 2017 года умерла. Папа работал водителем в автоколонне. О том, что Юля нашлась, мы отцу не говорили, он болен, ему тоже надо осторожно такие вещи сообщать. Не хотим впопыхах, мы его бережем. Да нам всем еще надо прийти в себя.

«Ушла за семечками»

- В сентябре 2003 года сестра ушла за семечками. Помните, раньше бабушки торговали такими кулечками у магазинов? Обычный день, теплая погода… Было ей 22 года, а не 14-16, как написано в ориентировке. Это она так выглядела. То есть ей сейчас 39. Ушла и не вернулась. Юля всегда ходила с бирочкой, на которой был написан ее адрес, имя, возраст. Но в тот день бирки почему-то на ней не оказалось. Хотя сестра и сама могла прийти домой.

Любила наряжаться, ну что – возраст, 22 года. Любила носить каблуки. Помню, был случай: пошли мы ее искать. Нашли, а она на каблуках, натерла ноги, а у нас был маленький брат в коляске. Мы его вытащили оттуда, он плачет, просится обратно. Мы ее посадили в коляску и везли до дома.

Когда Юля пропала, написали заявление в милицию. Искали вечером, ночью. Нам сказали, ориентировки будут разосланы по всем регионам. Несколько недель искали – в лесах, гаражах, теплотрассах - ничего. А потом было такое: в маршрутке едешь или где-то на улице, пытаешься найти взглядом. Мало ли, может быть, бродит где-то и не может сказать? Мама ждала, плакала, переживала. Всегда говорила, что Юля вернется, даже не хотела ее признавать без вести пропавшей. Квартиру было тяжело содержать, но выписывать ее она не хотела. И уж тем более устанавливать умершей – никогда. Ждала до последнего. Но вот не дождалась…

И вдруг в социальных сетях увидели ту ориентировку, ее прислали из полиции - по просьбе врачей диспансера.

(- Сотрудниками Управления по вопросам миграции проводилась проверка лиц с похожими установочными данными, родившихся в период с 1980 по 1985 год, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по краю. - По федеральным информационным ресурсам найдено более 1000 лиц, подходящих под описание. Тщательной проверке было подвергнуто каждое лицо, имеющееся в учетах. Благодаря фотографиям пациентки диспансера и сопоставлению их с фотографиями, имеющимися в учетах пропавших без вести, полицейские идентифицировали личность девушки. Подтверждением реальности данных стало и то, что имена и фамилия родителей совпали с теми, что называла найденная девушка).

Юля сейчас. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск".

На фото – наша сестра, Юля! - продолжает Нелли. - Я уже позвонила в диспансер, где она находится. Нам сказали, с сестрой все хорошо, жива-здорова, но ее надо подготовить к встрече с семьей. Она же в специализированном учреждении, необходимо разрешение главврача, необходимо ее тоже подготовить, это такой стресс. На днях буду ей делать видеозвонок. И еще мы узнали: когда ориентировку рассылали, многие люди узнавали в Юле своих пропавших детей, родственников. Приходили, с ней общались, а она постоянно замыкалась.

Отослали в больницу фото, свои, собаки, Юля ее очень любила, может быть, это поможет ей быстрее нас вспомнить.

Мы уже начали собирать все необходимые бумаги. Юле надо оформить документы. Сейчас решаем, обсуждаем все, где, как, с кем она будет жить. Конечно, это даже не обсуждается, мы в самое ближайшее время заберем ее домой.

Мы думаем, где ей будет лучше, мы бы хотели, чтобы она жила или со мной (у меня удобно, большой частный дом), или с сестрой. Пока определиться мы не можем. Может быть, захочет поселиться там, где раньше, с другой сестрой? Возможно, там какие-то воспоминания у нее появятся. Дочка моя говорит: я бы ее научила на фортепиано играть. Она ее ни разу не видела, но тоже ее ждет.

Вообще, мы когда узнали, столько слез пролили. Сейчас разговариваем, вспоминаем. Приедет – напечем пирогов, сделаем сюрприз. Она любила мамину кухню.

Ответа на вопрос, как случилось, что она оказалась совсем в другом городе, стала ли она чьей-то жертвой, пока нет, это теперь предстоит выяснять следователям. У милиции была версия, что ее привезли из Томска в Красноярск дальнобойщики, а полная потеря памяти – следствие пережитого стресса, очевидно, дело 16-летней давности сейчас возобновят.

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