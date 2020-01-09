«Я сожалею, что не смог удержаться»: забайкальский стрелок написал письмо семьям расстрелянных им сослуживцев

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял в октябре 2019 года своих сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкальском крае. 8 человек были убиты, среди них несколько офицеров. Еще 6 человек ранены. Он заступил на пост, получил автомат, а через несколько минут снял с предохранителя и направил оружие на людей. Что произошло? Сейчас идет следствие, а сам Рамиль написал письмо семьях тех, кто погиб от его рук.

«Я благодарю тех, кто поддерживал меня и в первую очередь моего отца в этой непростой ситуации. Я сожалею, что не смог удержаться и пошел на крайний шаг. ... Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете.

Я не скрывался от армии, я хотел служить, защищать Родину... Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и сломал свою жизнь».

Письмо Рамиля. Фото: «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова»

Сегодня Рамиль, по-прежнему оставаясь в статусе подозреваемого в массовом убийстве сослуживцев, одновременно признан потерпевшим в отдельном уголовном деле по неуставным отношениям.

- По делу моего сына Рамиля, где он признан потерпевшим, изначально в уголовном деле были 4 человека. Сейчас количество возросло до 8, - рассказывает отец солдата Салим Шамсутдинов в соцсети «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова». – В списке подозреваемых по этому делу проходит 1 офицер, в отношении остальных уголовное дело прекращено, так как их уже нет в живых.

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