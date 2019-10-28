Забайкальский стрелок, убивший восьмерых сослуживцев, своим родным: «Боюсь, что отвернетесь от меня»

Трагедия в воинской части №54160 поселка Горный Забайкальского края сегодня у всех на устах. Обычный вечер 25 октября превратился в кровавую бойню: 20-летний рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев – 8 человек погибли, еще 6 получили ранения. Спустя несколько дней после ЧП вопросов все еще много. Действительно ли причиной расстрела стал нервный срыв, не имеющий отношения к службе, или же в части грешили неуставными отношениями, и Рамиля довели до стрельбы? Как он сам сейчас относится к случившемуся? Жалеет ли, о чем думает? В семье Шамсутдиновых трое сыновей: Риян, Динар и Рамиль. «КП» удалось пообщаться со старшим, Рияном.

Срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь солдат в военной части под Читой. Фото: соцсети

- Это был шок. Но сказать, что мы поверить не могли, - не могу. Я сам служил и знаю, как происходят подобные вещи, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Риян Шамсутдинов. – Я узнал о случившемся из новостей в интернете. Еще неделю назад Рамиль звонил отцу с номера другого солдата, просил выслать документы, потому что планировал остаться по контракту после срочной службы. Просил выслать денег – якобы у него сломался телефон. Надо было выслать 1 500 рублей, но не на его банковскую карту почему-то… Сколько я его знаю, он в обиду себя не давал никогда, но и на конфликт не нарывался специально.

Что же изменилось радикально всего лишь за одну неделю, что рядовой открыл стрельбу? Конечно, все детали произошедшего выяснит следствие и военная прокуратура. Однако у родственников есть информация, что Рамилю доставалось от «дедов».

- Нам сказали, что незадолго до стрельбы у него была драка с кем-то, что несколько ночей к ряду его заставляли зубрить Устав, что заставляли мыть туалет. Я не знаю, правда ли это, - пусть следователи выясняют теперь, как такое могло произойти, - продолжает Риян.- Нам адвокат Рамиля звонил, он с ним уже виделся. Говорит, брат передал нам, что боится, что мы от него теперь отвернемся. Нет, как бы там не было, мы семья и его не оставим. Я понимаю горе близких погибших солдат, но и для нас это тоже большое горе. Рамиль не психопат какой-то, его неоднократно осматривали и опрашивали психологи – и в Тюмени, где он призывался, и там, в Чите, тоже. Я служил и знаю, что перед тем, как солдат заступает в наряд, с ним тоже беседует психолог – почему пустили его? Или его состояние не вызвало вопросов у специалистов? Представляю себе, как он стоит в наряде с автоматом и у него в голове этот выбор – или себя, или…

Сейчас Шамсутдиновы всей семьей пытаются, как и многие другие, понять, что именно испытывал в тот момент стрелок, гадают – что произошло с братом. Кроме того, есть информация, что накануне стрельбы Рамиль звонил отцу, и по голосу он понял, что сын подавлен, состояние тяжелое.

- Скажите, как семья отреагировала на происшествие?

- Мамы у нас нет, отец нас один воспитывал. С матерью они разошлись – мы еще маленькие были, а в 2013 году она умерла. Конечно, больше всех переживает отец – он несколько ночей уже без сна, на взводе. Отец у меня ветеран второй Чеченской кампании, ветеран МВД, я служил и средний наш – Динар, тоже. Когда Рамиля призвали в армию, он не сказать, что горел, но и отлынивать не собирался – у нас это не принято в семье просто. Отец так воспитал. На этой неделе поедем в Читу, думаю, кто-то из нас останется там на время следствия.

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Были ли жалобы на военную часть, где произошла трагедия?

Валентина Мордова, председатель Комитета солдатских матерей Забайкалья:

- В комитет солдатских матерей – нет, не жаловались на эту часть. Нам чаще всего жалуются на в/ч 06075 Борзя – устали разгребать. А на Горный жалоб не было – ни от родителей, ни от военнослужащих, ни от отца Рамиля Шамсутдинова. Ну, если они постоянно отправляли ему деньги на что-то, если было понятно, что вымогают – можно обратиться к нам, в военную прокуратуру. Но – нет. От комитета солдатских матерей мы выражаем соболезнования семьям всех, кто погиб.

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