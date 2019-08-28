«Мы хорошие дети!»: как крохотную заполярную школу удалось укомплектовать лучшими учителями страны

На фоне острой нехватки педагогических кадров не только на периферии, но и в крупных городах эта история – действительно удивительная.

Таймыр, Крайний север, поселок Волочанка - относится административно к Дудинке, на самом деле расположен от нее в 360 километрах по прямой. В нем живет 530 человек. Весной 2017 года о Волочанке услышала вся страна: ученики местной школы, оставшись без преподавателей, взяли инициативу в свои руки.

Они оделись в яркие национальные одежды (в поселке живут в основном долганы и нганасаны), устроили фотосессию и записали трогательное обращение к учителям всей страны, приглашая их работать в свою школу: «Мы хорошие дети, мы тоже живем в России и хотим хорошее образование. Приезжайте! Директор школы сказал, что зарплата хорошая», - обратилась ученица 5 класса таймырской сельской школы Жанна Серюк к учителям.

Откликнулись десятки человек. Директор не успевал отвечать на письма. Писали со всей страны, даже были желающие из Германии и Израиля.

Не разбежались ли учителя за два года, ведь жизнь на Севере – не сахар? Накануне 1 сентября мы вспомнили героев этой удивительной истории и решили позвонить в Волочанку.

Учителей директор волочанской школы Денис Теребихин набирает со всей страны. Фото: из личного архива Дениса Теребихина

Везу из отпуска очередного учителя

Директора Дениса Телебихина в школе мы не застали. Вахтер ответила: завуч на традиционном педагогическом августовском совещании. А директор – в отпуске на «большой земле». Точнее вахтер не знает: может, на южных морях, может, в горах. Впрочем, найти нужный телефон помогли в отделе образования Дудинки.

- Я сейчас на юге России, - приветствует Денис Теребихин. – Скоро возвращаемся. Да не с пустыми руками: везу с собой в Волочанку преподавателя русского языка. Да не абы кого, - добавляет с гордостью. - Она была здесь учителем года, а я ее уговорил.

Дела в Волочанке идут по-разному. После того, как ребята запустили приглашение в социальных сетях, желающих было много, а вот реально остались только самые выносливые.

- Люди приезжают на север, начинают работать с энтузиазмом, а потом сталкиваются с бытовой неустроенностью и уезжают назад, - сетует Дмитрий Николаевич. – За два с половиной года сменились 7 учителей, кто-то сам уехал, а кто-то нас не устроил, не дотягивал до нужного уровня. Нам ведь нужен не просто учитель, а лучший учитель. Поэтому я на них и охочусь, сам встречаюсь с потенциальными кандидатами.

Ребята с удовольствием занимаются наукой. Фото: из личного архива Дениса Теребихина

Уехали, остались…

Из тех, кто приехал в первую волну и остался, супруги из Хакасии – Иван и Валентина Кынзычаковы. Он – преподаватель английского, она – математик. Молодые ребята, окончили в Абакане институт, пару лет поработали на родине в селе, но там их не устроили доходы и они решили попробовать себя на севере. Они здесь потому остались, что им дали новую квартиру.

- Учитель математики из Омска прожил у нас год в медблоке при школе. Учитель физики из Тольятти переезжал с одной заброшенной квартиры на другую, что-то там утеплял. Вроде как обустроился. Да я сам 6 лет живу с семьей в школьном общежитии, - рассказывает директор. – Я приехал сюда холостой, а сейчас у меня двое детей. Только что я переписывался с учительницей русского языка, она из Марий Эл. Она мне написала: «Денис Николаевич, простите, но я не выдержу еще один год. Работу люблю, зарплата нормальная, коллектив замечательный, но бытовые условия...».

Так что директор находится в постоянном поиске. Когда разговаривает с кандидатами, рассказывает все по-честному. Да, зарплата на руки в среднем 65-70 тысяч. Но и трудностей на севере немало.

- Сейчас везу нового учителя с мужем и ребенком. Везу и лично конвоирую, чтобы не сбежала, - смеется Денис Николаевич. - У меня нет другого выхода: если я не привезу учителя, наши дети не смогут учиться. Это моя работа – любой ценой достать хоть из-под земли, уговорить.

Школа в Волочанке стоит на берегу Хеты. Здесь 80 учеников и еще 20 воспитанников детского сада. Фото: Андрей Кийко

И такая ситуация – во всем Таймыре

На Таймыре 27 поселков и картина везде одинаковая. Если что-то и строится, то очень редко. Эх, был бы тут лес, было бы куда проще – сами бы строились. Но это же Таймыр, 70 градусов северной широты.

Но если не будет учителей, закроется школа – и начнет умирать поселок. Примеров тому множество: сколько сел и деревень пропало с карты страны, начиная с 60-х годов.

Здание школы тоже нуждается в ремонте. Здесь учатся 80 ребят, да еще в этом году присоединили к школе детский сад. Так что сотня ребятишек.

- К нам никто не приедет, строительных бригад мы к себе не ждем. Так что сами каждое лето коллективом устраиваем ремонт: берем доски, железо, фанеры – и идем утеплять свою школу, латаем. Новую нам не построят, а старую надо беречь – не будет школы, не будет поселка, - говорит директор.

Педагоги щколы в неполном составе. Фото: из личного архива Дениса Теребихина

Нашим детям нужно лучшее образование

И все же, несмотря на столь серые будни, школа – это центр маленькой вселенной под названием Волочанка. Коллектив отличный и ребята удивительные. Представьте, что в поселке живут около 550 человек и 100 из них – дети. Причем дети талантливые, вступают в Юнармию, занимаются в школе каюров, вникают в различные научные проекты сохранения и освоения Арктики, занимаются художественной самодеятельностью, поддерживают свои национальные культурные традиции. Им очень нужна стабильность, чтобы учителя, к которым они привыкают, не уезжали.

Как живут те самые школьники, которые записывали обращение? Юля Синицына и Жанна Серюк сейчас пойдут в восьмой класс. Пора бы уже начинать подбирать для них учебные заведения. Денис Теребихин сам планирует этим заниматься. Переживает, потому что процент поступления детей из сельской местности в вузы на бюджетные места невысок.

- Мне бы хотелось, чтобы девочки закончили в Красноярске престижные учебные заведения по линии туризма или индустрии гостеприимства. Хочу, чтобы в наш поселок приезжали гости, а девочки организовали на этом бизнес. Такие вот у меня мечты. С родителями я еще не разговаривал, но уверен, они меня поддержат.

В Волочанке живут в основном долганы и нганасане. Чтобы позвать учителей, дети нарядились в национальную одежду. Фото: Андрей Кийко

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