Чемпионат России по фигурному катанию 2020 в Красноярске. Парное катание. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция
Третий день чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске открывают спортивные пары. Свою произвольную программу представят судьям и зрителям 12 лучших пар страны. Прямая трансляция чемпионата на сайте Первого канала. Текстовую трансляцию читайте на kp.ru. Начало выступления фигуристов в Красноярске в 16:30 по местному времени, окончание - в 18:40.
Продолжительность произвольной программы в парном катании составляет четыре минуты 30 секунд (плюс/минус – 10 секунд). Обязательные элементы при исполнении произвольной программы: один параллельный прыжок, один каскад или комбинация прыжков, два разных выброса, три поддержки или одна «подкрутка», один тодес, одно параллельное и одно парное вращение, хореографическая дорожка. Одна из поддержек - обязательно типа «свечка» (поддержка за бедро) или «жим» (за руки).
После исполнения короткой программы в соревнованиях спортивных пар лидируют двукратные чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые установили новый мировой рекорд, набрав 83,91 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (80,39 балла), третье место у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина (76,13 балла).
Пары. Произвольная программа. Чемпионат России по фигурному катанию 2020 в Красноярске.Комментирует Тэд Бартон
Список спортивных пар, представляющих произвольную программу:
1. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов
2. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин
3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин
5. Екатерина Белова – Дмитрий Чигирев
6. Алиса Ефимова – Александр Коровин
7. Таисия Собинина – Никита Володи
8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
9. Евгения Тарасова – Владимир Морозов
10. Алина Пепелова – Роман Плешков
11. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев
12. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов
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ИСТОЧНИК KP.RU
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