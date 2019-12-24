Евгения Медведева прилетела в Красноярск с акулой, а Александра Трусова – с собакой

Перелет от Москвы до Красноярска всего четыре часа, но пассажиры вечернего рейса выглядят уставшими. Без косметики, с чемоданами, а некоторые даже с двумя.

Их встречают волонтеры, журналисты, играет белый рояль – изюминка нашего аэропорта. Кстати, поиграть на нем может любой желающий.

Фавориты идут мимо быстрым шагом. Евгения Медведева, например, выходит в другую дверь, не туда, где всех прибывших ждет автобус. Хрупкая девушка легко управляется с большим розовым чемоданом одной рукой, потому что во второй у нее – плюшевая акула из IKEA!

Александра Трусова не расстается со своей любимицей!Фото: Мария ЛЕНЦ

Александра Трусова привезла свою собачку Тину, которая знаменита уже не меньше своей хозяйки.

На этапе «Гран-при» в Москве, где 15-летняя спортсменка завоевала золото, после проката взяла на руки свою собачку, одетую в костюм дракона. Напомним, в произвольной программе Трусова катается под музыку из популярного сериала «Игра престолов», представая в образе матери драконов — Дейенерис Таргариен.

Она берет ее и на пресс-конференции, возможно, увидим Тину поближе и в Красноярске.

Легендарный Александр Горшков!Фото: Мария ЛЕНЦ

Без комментариев проходят мимо и почетные гости, это президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков, в прошлом легендарный спортсмен, первый в истории танцев на льду Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы.

Алексей Мишин приехал в Красноярск в легком пальто. Будет жарко на льду?Фото: Мария ЛЕНЦ

Знаменитый тренер Алексей Мишин тоже не готов общаться с журналистами, он привез на чемпионат свою ученицу Софью Самодурову, кстати, уроженку Красноярска.

Татьяна Тарасова с ходу призналась в любви к Красноярску!Фото: Мария ЛЕНЦ

Остановилась на минуту только тренер Татьяна Тарасова, которая на чемпионате выступит комментатором соревнований и которая сразу же призналась в любви к Красноярску:

- Очень любила голос вашего земляка Дмитрия Хворостовского, низко ему кланяюсь. Я всегда любила Красноярск, здесь родился мой муж, народный артист Владимир Крайнев. На чемпионате жду хорошего катания и хорошего льда.

Вчера в социальных сетях Татьяна Анатольевна выставила фото своей елочки и написала: «Ёлка номер два готова. Всем удачной, хорошей недели. Уже в среду встречаемся в Красноярске и болеем, болеем, болеем».

Главная интрига сегодняшнего дня, приедет ли Алена Косторная, разрешена: спортсменка уже в Красноярске.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что победительница Гран-при 2019 года, ученица именитого тренера Этери Тутберидзе, то ли может быть снята с соревнований, то ли она заболела. Окончательно ситуация должна проясниться 25 декабря, но сейчас известно, что Алена прилетела на чемпионат.

Завтра, 25 декабря, сразу на двух ледовых площадках Красноярска, «Платинум. Арена» и «Кристалл. Арена» пройдут тренировки. Первый соревновательный день 26 декабря. Расписание соревнований здесь. А здесь - Расписание работы фан-зон, а их в Красноярске будет три.