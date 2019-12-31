В Новый год и Рождество в храмах Красноярска пройдут торжественные богослужения

В ночь с 31 декабря на 1 января 2020 года в храмах Красноярска пройдет Божественная литургия. Помолиться можно будет в четырех местах:

— Храм в честь Рождества Христова (Щорса, 44а). Начало в 0.00;

— Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Тургенева, 29). Начало в 23.30;

— Храм во имя пророка Иоанна Предтечи (Горького, 27). Начало в 23.30;

— Храм во имя апостола Андрея Первозванного (Тельмана, 38/1). Начало в 23.00.

Кроме того, праздничные богослужения будут совершены и дни празднования Рождества. В Красноярске и Ачинске их возглавит митрополит Пантелеимон.

5 января, воскресенье

Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец

Покровский кафедральный собор г. Красноярска (Сурикова, 26).

Начало в 9.00.

6 января, понедельник

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).

Покровский кафедральный собор (Сурикова, 26).

Начало в 9.00.

Всенощное бдение.

Покровский кафедральный собор (Сурикова, 26).

Начало в 17.00.

Великое повечерие, утреня и Божественная литургия.

Храм Рождества Христова г. Красноярска (Щорса, 44А).

Начало в 22.30.

7 января, вторник

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Великая Рождественская вечерня.

Храм Рождества Христова (Щорса, 44А).

Начало в 17.00.

8 января, среда

Собор Пресвятой Богородицы. Попразднство Рождества Христова.

Благовещенский собор города Красноярска (9 января, 30)

Начало в 9.00.

9 января, четверг

Апостола первомученика и архидиакона Стефана.

Казанский собор города Ачинска (Маркса, 21).

Начало в 9.00.

11 января, суббота.

Всенощное бдение.

Покровский кафедральный собор (Сурикова, 26).

Начало в 17.00.

12 января, воскресенье

Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня

Храм праведного Иосифа Обручника города Красноярска (Кутузова, 7).

Начало в 9.00.