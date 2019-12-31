В Новый год и Рождество в храмах Красноярска пройдут торжественные богослужения
В ночь с 31 декабря на 1 января 2020 года в храмах Красноярска пройдет Божественная литургия. Помолиться можно будет в четырех местах:
— Храм в честь Рождества Христова (Щорса, 44а). Начало в 0.00;
— Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Тургенева, 29). Начало в 23.30;
— Храм во имя пророка Иоанна Предтечи (Горького, 27). Начало в 23.30;
— Храм во имя апостола Андрея Первозванного (Тельмана, 38/1). Начало в 23.00.
Кроме того, праздничные богослужения будут совершены и дни празднования Рождества. В Красноярске и Ачинске их возглавит митрополит Пантелеимон.
5 января, воскресенье
Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец
Покровский кафедральный собор г. Красноярска (Сурикова, 26).
Начало в 9.00.
6 января, понедельник
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
Покровский кафедральный собор (Сурикова, 26).
Начало в 9.00.
Всенощное бдение.
Покровский кафедральный собор (Сурикова, 26).
Начало в 17.00.
Великое повечерие, утреня и Божественная литургия.
Храм Рождества Христова г. Красноярска (Щорса, 44А).
Начало в 22.30.
7 января, вторник
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Великая Рождественская вечерня.
Храм Рождества Христова (Щорса, 44А).
Начало в 17.00.
8 января, среда
Собор Пресвятой Богородицы. Попразднство Рождества Христова.
Благовещенский собор города Красноярска (9 января, 30)
Начало в 9.00.
9 января, четверг
Апостола первомученика и архидиакона Стефана.
Казанский собор города Ачинска (Маркса, 21).
Начало в 9.00.
11 января, суббота.
Всенощное бдение.
Покровский кафедральный собор (Сурикова, 26).
Начало в 17.00.
12 января, воскресенье
Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня
Храм праведного Иосифа Обручника города Красноярска (Кутузова, 7).
Начало в 9.00.
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