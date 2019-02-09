Надеемся на чудо. Родных девочки с потерей памяти спустя 15 лет ищут волонтеры

Маленькая - ростом в 150 сантиметров, хрупкая… Девочку-подростка 14-16 лет на вид нашли в магазине «Калининский» (на улице Калинина,2В) в Красноярске еще в 2003-м году. Ее историю корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск рассказала руководитель организации «Поиск пропавших детей» Оксана Василишина:

- Все случилось 15 лет назад, 8 сентября. Говорить девочка не могла. Кто она, откуда, не помнила. Абсолютно ничего. Сейчас помаленьку начала разговаривать, но память к ней так и не вернулась. Все эти годы девочка провела в психоневрологическом интернате. Здесь она носит имя Юля. Но и оно, возможно, не ее. Может быть, перебирали в интернате (так обычно делается – прим.ред.), а, может быть, и там назвали. Сейчас уже не установить. Что с ней произошло, пока непонятно. Не исключено, что пережила что-то страшное, получила психотравму. В 2003 году интернет-распространения информации не было. Милиция отправляла запросы по всем базам, бесполезно.

Как мы узнали о ней? Совершенно случайно. В больнице лежала наша знакомая, увидела эту девочку. А перед тем ей попалась на глаза статья из «Комсомолки» (помните, как найденную 9 лет назад девушку Люду из интерната, отыскали родные после того, как ей сделали страницу в соцсетях?). И знакомая говорит: «А у нас же есть такая девочка! Живет в интернате на Курчатова».

Мы в полицию, а там отвечают: «У нас уже и дело розыскное закрыто 2 года назад, ну, нет результата». Я им напомнила историю Люды, предложила: давайте через интернет поищем! Нам предоставили все данные. Сейчас идет массовое распространение по всем региональным отрядам, в России, Белоруси. Может быть, девочка из другого региона. Там недалеко от места, где ее нашли, ЖД вокзал. Возможно, уехала сама или кто-то привез. Как-то же она здесь очутилась. Сейчас много звонят, спрашивают, есть ли особые приметы. Но их нет.

Посмотрите на снимки Юли, может быть, вы ее знаете? Помогите узнать ее настоящее имя, найти родных. Возможно, они еще верят в чудо, надеются, что ее найдут.

Если вам известны данные девушки, звоните 8-950-996-60-66 (волонтеры, круглосуточно).

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