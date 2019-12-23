Вышла за семечками и пропала: семья нашла дочь, потерянную 16 лет назад!

В эту историю невозможно поверить, но она произошла на самом деле, да еще в канун нового года, - настоящее чудо! «Вы верите в новогодние чудеса??? Найдены родственники Юли!!!», - так и написали в группе красноярских волонтеров. Мы и сами еще не можем в это поверить. И, кстати, немного причастны: именно похожая история, напечатанная в «Комсомолке», вдохновила неравнодушных людей на поиск Юлиных родных и привела к счастливому финалу.

«Особых примет нет»

...Осень 2003 года. Ее зовут Юля. Маленькая - ростом всего 150 сантиметров, хрупкая, с короткой стрижкой… 16-летняя Юля стояла у витрины продуктового магазина «Калининский» на окраине Красноярска. Пустым взглядом смотрела в никуда. На вопросы продавцов: кто ты, откуда? – никак не реагировала или начинала плакать. В конце концов, продавцы вызвали милицию, и Юлю увезли. Выяснилось, что она толком ничего о себе не помнит.

Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

– Это было 8 сентября, - рассказывает Оксана Василишина, руководитель организации «Поиск пропавших детей». - Говорить девочка не могла. Кто она, откуда - не помнила. Все эти годы она провела в психоневрологическом интернате. Что с ней произошло - непонятно. Не исключено, что пережила что-то страшное, получила психотравму, и поэтому в таком состоянии. В 2003 году такого масштабного интернет-распространения информации не было. Милиция отправляла запросы по всем базам - бесполезно. Близких Юли не нашли.

Как мы узнали о ней? Совершенно случайно. Нашей знакомой, которая работает в больнице, попалась на глаза ваша статья, из «Комсомольской правды». (Спустя 9 лет девушку Люду из красноярского интерната отыскали родные. Волонтеры сделали ей страницу в социальных сетях и ее увидели родственники, живущие в другом городе, - прим. Ред). И знакомая говорит: «А у нас же есть такая девочка! Живет в психоневрологическом интернате, на Курчатова».

Мы в полицию, а там отвечают: «У нас уже и дело розыскное закрыто 2 года назад, ну, нет результата». Я им напомнила историю Люды, предложила: давайте через интернет поищем! Нам предоставили все данные. И пошло массовое распространение по всем региональным отрядам, в России, Белоруси. Может быть, девочка из другого региона. Там недалеко от места, где ее нашли, ЖД вокзал. Возможно, уехала сама или кто-то привез. Как-то же она здесь очутилась. Нам много звонили, спрашивали, есть ли особые приметы. Но их нет.

Посмотрите на снимки Юли, может быть, вы ее знаете, - обратились волонтеры ко всем, кто мог бы помочь.

Юля в 2019-м году. Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

Наташка, Нелька, Колька, Серега, Катька и я...

«Комсомолка» тоже занялась поиском родных Юли. И кое-что нам удалось узнать. Прежде всего – о ее имени. Почему именно Юля? Оказалось, именно это имя девушка назвала милиционерам, когда у нее с горем пополам выясняли, кто она и откуда. Юля Семенова, 16 лет. Правда, насколько это верные данные, сказать трудно, потому что говорила Юля путано, часто сбивалась.

- Есть братья и сестры, нас шестеро – Наташка, Нелька, Колька, Серега, Катька и я, - неохотно призналась при очередном разговоре Юля. - Маму зовут Галина Васильевна, папу – Николай Григорьевич.

- Где вы живете? – обрадовались было тому, что девушка разговорилась, милиционеры.

- В квартире.

- А дом-то, дом какой?

- Панельный.

- Где находится?

- Рядом с мостом.

На этом все! Неизвестно даже, из Красноярска ли Юля. Может, как-то на поезде приехала, ведь при себе у нее было немного наличности (100 рублей), а магазин, где ее нашли, – не так далеко от железнодорожного вокзала. Но ни в тот раз, ни спустя дни, месяцы и даже годы ничего больше о своей семье Юля не рассказала. Ни милиции, ни врачам.

- Возможно, это связано с тем, что она пережила какое-то потрясение, мы этого не знаем наверняка, - говорит Юлия Шишкина, ведущий специалист отделения психосоциальной реабилитации Краевого психоневрологического диспансера. – Мы сами в догадках. Юля охотно участвует во всех наших реабилитационных мероприятия - мы организуем спектакли, рисуем вместе, раскрашиваем.

Правда, за все время, что Юля провела в диспансере, она ни с кем по-настоящему не сблизилась. Замкнутая, необщительная, сама по себе, словно не доверяет.

Еще одна деталь: при себе у Юли нашли и пару простеньких серебряных колечек. Была надежда, что это подарки, что они напомнят ей о ком-то из близких, и она начнет говорить. Но – нет.

- Мы решили не сдаваться, - говорит Оксана Василишина. - Времени, конечно, прошло много, но мы пытались найти близких Юли. Ведь помимо родителей, у нее могут быть и бабушки и дедушки, тети и дяди – кто-то, кому небезразлична ее судьба. – Были случаи, когда удавалось отыскать людей и спустя 20 лет. Сейчас это реально. Может, и у Юли где-то в России есть родные, которые ее ждут и ищут.

Пошла за семечками и…

То, что случилось в пятницу, 20 декабря, на самом деле похоже на чудо.

- Поздно вечером на горячую линию волонтерского отряда позвонил мужчина, - рассказала Оксана Василишина. И взволнованным голосом он сообщил, что в нашей ориентировке на найденную 16 лет назад в Красноярске Юлю, он узнал свою сестру! Верьте в чудо, в людей, в помощь и ваши пропавшие родные обязательно вернутся домой!

Волонтеры уже связались с сестрой Юли. Та подтвердила, что это их пропавшая сестра. А также назвала имена остальных братьев и сестер, маму, папу. Эти данные полностью совпадают с теми сведениями, которые удалось узнать у найденной девочки. Оказалось, что Юлия родом из Томска.

Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

У нее большая семья, не шестеро, а даже восемь детей, Юля третья. Правда, мама, Галина Васильевна, не дожила до счастливого известия, увы, так распорядилась судьба, в позапрошлом году она умерла. Папа, Николай Григорьевич, жив, все эти годы корил себя за потерявшуюся дочь... Он, правда, в возрасте, болеет, ему осторожно, но уже рассказали, что Юля нашлась. Все братья и сестры Юли живы, - они и будут заниматься ее возвращением домой.

- У нас простая, нормальная семья, но так вышло, что Юля родилась с заболеванием, у нее было отставание в развитии, - рассказал один из братьев, Алексей. – Она поздно начала говорить, ей нужно было обучение, лечение, в общем, особый подход. В тот день Юля просто вышла в магазин за семечками – и все, пропала. Как в воду канула. Конечно, мы написали сразу заявление в милицию, ее искали, но за все эти годы – ни единого следа. Мы искали ее, мама очень ждала... Но знаете, мы все равно верили, что она жива, что она где-то есть. И вдруг в социальных сетях увидели ту ориентировку. На фото – наша сестра, Юля! Вы не представляете, какой это шок. Мы еще все это не осознали. Вы простите, что мы сейчас так мало можем рассказать, мы сами еще ничего не знаем. Нам просто еще надо самим немного прийти в себя.

Ответа на вопрос, как случилось, что она оказалась совсем в другом городе, стала ли она чьей-то жертвой, пока нет, это теперь предстоит выяснять следователям. У милиции была версия, что ее привезли из Томска в Красноярск дальнобойщики, а полная потеря памяти – следствие пережитого стресса, очевидно, дело 16-летней давности сейчас возобновят.

- С сестрой мы еще не разговаривали, сделаем это в самое ближайшее время, говорит Алексей. – Она же в специализированном учреждении, необходимо разрешение главврача, необходимо ее тоже подготовить, это такой стресс. И мы уже начали собирать все необходимые бумаги. Юле надо оформить документы. Сейчас решаем, обсуждаем все, где, как, с кем она будет жить. Конечно, это даже не обсуждается, мы в самое ближайшее время заберем ее домой.

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