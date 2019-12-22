На повороте слетел в кювет. В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 10 человек

В крупном ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 10 человек. Все случилось в воскресенье, 22 декабря, на 13-м километре дороги Минусинск – Городок – Белык, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- На этом участке есть поворот, и водитель автобуса «Киа», 36-летний мужчина, не справился с управлением, - пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в УГИБДД России по краю. – В итоге автобус съехал в кювет, но не перевернулся. В тот момент в салоне находились 20 пассажиров. Пятерым была оказана медицинская помощь, а еще пятеро проходят обследование.

10 человек пострадали в ДТП с автобусом 22.12.2019 в Минусинском районе Красноярского края. Видео: УГИБДД России по Красноярскому краю.

За помощью обратились 10 человек. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причина и все детали произошедшего. Назначена проверка перевозчика, а также руководства предприятия.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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Сразу несколько аварий произошло в районе Солонцов. Около восьми вечера на четвертом километре Северного шоссе столкнулись 14 автомобилей. Но это не массовое ДТП.

- Это не одно ДТП, а несколько с участием двух-трех автомобилей, которые произошли на одном участке дороги, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по краю. – Водители должны были учитывать условия погоды, но, по предварительной версии, некоторые из них нарушили правила дорожного движения. В дальнейшем будет дана правомерная оценка их действиям (подробности).