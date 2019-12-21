Под Красноярском из-за снегопада в ДТП попали 14 машин: два человека пострадали

СЕГОДНЯ 05:44 2019-12-21T05:44:36+03:00

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Сразу несколько аварий произошло в районе Солонцов. Около восьми вечера на четвертом километре Северного шоссе столкнулись 14 автомобилей. Но это не массовое ДТП.

- Это не одно ДТП, а несколько с участием двух-трех автомобилей, которые произошли на одном участке дороги, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по краю. – Водители должны были учитывать условия погоды, но, по предварительной версии, некоторые из них нарушили правила дорожного движения. В дальнейшем будет дана правомерная оценка их действиям.

В результате произошедшего пострадали два водителя. Их увезли в больницу.

А ведь еще утром, 20 декабря, дорожные полицейские предупреждали, что на территории краевого центра и загородных трассах сложная дорожная обстановка. И рекомендовали автовладельцам соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию между автомобилями и боковой интервал, избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобиля.

Но далеко не все прислушались к этим советам. В итоге вечером попалил сильный снег и многие водители не справились с управлением своих машин. Нарушение дистанции и скоростного режима в условиях снегопада и гололеда сделали свое дело.

«Жена там ехала, еле успела оттормозиться, говорит, что лед сплошной, машина просто катиться», - написал в соцсети красноярец Павел.

Видео: ЧП-Красноярск.

ДТП под Красноярском.ЧП-Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU