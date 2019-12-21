2019-12-21T05:44:36+03:00
Происшествия

Под Красноярском из-за снегопада в ДТП попали 14 машин: два человека пострадали

В сложных погодных условиях водители не соблюдали правила дорожного движения
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
На месте ДТП работали несколько экипажей ДПСНа месте ДТП работали несколько экипажей ДПСФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Сразу несколько аварий произошло в районе Солонцов. Около восьми вечера на четвертом километре Северного шоссе столкнулись 14 автомобилей. Но это не массовое ДТП.

- Это не одно ДТП, а несколько с участием двух-трех автомобилей, которые произошли на одном участке дороги, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по краю. – Водители должны были учитывать условия погоды, но, по предварительной версии, некоторые из них нарушили правила дорожного движения. В дальнейшем будет дана правомерная оценка их действиям.

В результате произошедшего пострадали два водителя. Их увезли в больницу.

А ведь еще утром, 20 декабря, дорожные полицейские предупреждали, что на территории краевого центра и загородных трассах сложная дорожная обстановка. И рекомендовали автовладельцам соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию между автомобилями и боковой интервал, избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобиля.

Но далеко не все прислушались к этим советам. В итоге вечером попалил сильный снег и многие водители не справились с управлением своих машин. Нарушение дистанции и скоростного режима в условиях снегопада и гололеда сделали свое дело.

«Жена там ехала, еле успела оттормозиться, говорит, что лед сплошной, машина просто катиться», - написал в соцсети красноярец Павел.

Видео: ЧП-Красноярск.

ДТП под Красноярском.ЧП-Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Красноярском из-за снегопада в ДТП попали 14 машин: два человека пострадали
В Норильске гендиректора компании по ремонту дорог будут судить за тонкий асфальт
Главные часы Красноярска начали играть новогодние мелодии
В Красноярске после боя Дениса Лебедева против Табисо Мчуну можно будет уехать домой на шаттлах
На красноярских «Столбах» фоторегистраторы запечатлели, как мама-рысь учит котят охотиться
В Красноярском крае под особый контроль взяли лесопилки, которыми владеют граждане Китая
Житель Назарово продавал подросткам насвай: полиция закрыла доходный бизнес
Мэрия Красноярска пообещала зарегистрировать в городе все деревья до единого
В центре Кодинска открыли памятник строителям Богучанской ГЭС
ДТП в Красноярске: трое 19-летних попали в больницу
Аналитики выяснили, часто ли красноярцы вызывают Деда Мороза на дом
В Лесосибирске на пилораме из-за снега обвалилась крыша: пострадали люди
На сцене красноярского Музыкального театра – «Джейн Эйр»
Житель Красноярского края взыскал за неустановленную дверь почти 80 тысяч рублей
Метро в Красноярске: строительство может начаться в 2020 году
Житель Красноярска избил агрессивного хулигана и заявил на себя в полицию
В столице Тувы неизвестные вандалы разгромили новогоднюю елку
Уникальную коллекцию старинных елочных игрушек собрали в красноярской школе
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по автокредитам на иномарки с пробегом
На юге Красноярского края на популярной базе отдыха сгорели несколько туристических домиков