2019-12-21T21:40:29+03:00
Спорт

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в Красноярске в бою за титул WBC Silver

Единогласным решением судей победа присуждена боксеру из ЮАР
Ольга КОСТИНА
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Судьи отдали победу южноафриканцу Табисо МчунуСудьи отдали победу южноафриканцу Табисо МчунуФото: Мария ЛЕНЦ
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Денис Лебедев 21 декабря вернулся на ринг. Но, к сожалению, одержать громкую победу у него не получилось. Бой состоялся в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина и длился 12 раундов.

Денис Лебедев перед выходом на ринг Фото: Мария ЛЕНЦ

Денис Лебедев перед выходом на рингФото: Мария ЛЕНЦ

В итоге российский боксер единогласным решением судей проиграл (120-107, 119-108, 115-112) южноафриканцу Табисо Мчуну в бою за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе.

Поединок Дениса Лебедева и Табисо Мчуну.Бой за титул WBC SilverМария ЛЕНЦ

Лебедев потерпел третье поражение в карьере, также в активе нашего бокса 32 победы (23 КО). Мчуну на профессиональном ринге одержал 22 победы при пяти поражениях. Для 40-летнего Лебедева, который ранее владел поясами WBA и IBF в этом дивизионе, прошедший поединок стал первым после возобновления карьеры.

Российский боксер настроен на победу Фото: Мария ЛЕНЦ

Российский боксер настроен на победуФото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомольская правда» - Красноярск уже писала, что в июле 2019 года Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. Болельщики были огорчены, но отнеслись к такому решению с пониманием – возраст. Уйти вовремя в спорте не менее важно, чем стартовать.

Табисо Мчуну немного пострадал во время боя Фото: Мария ЛЕНЦ

Табисо Мчуну немного пострадал во время бояФото: Мария ЛЕНЦ

Но через пару месяцев спортсмен заявил, что уходил «не совсем по своей воле», и теперь готов вернуться. По словам Лебедева, бокс у него в венах и жилах. Тем более, что появилась возможность подраться с Илунгой Макабу, который всегда был его целью.

Но бой с Илунге Макабу не состоялся по ряду причин. Тогда в качестве соперника был выбран Табисо Мчуну. В габаритах у соперников нет преимуществ - у обоих рост 180 см, размах рук различается всего на 2 см. Оба последний раз на ринг они выходили почти год назад.

В габаритах у соперников нет преимуществ Фото: Мария ЛЕНЦ

В габаритах у соперников нет преимуществФото: Мария ЛЕНЦ

Только вот во время взвешивания в Красноярске выяснилось, что южноафриканский боксер Табисо Мчуну весит 90,6 кг, а бывший чемпион мира Денис Лебедев ровно на 100 граммов легче своего соперника.

С первых минут Табисо Мчуну начал наносить мощные удары сопернику Фото: Мария ЛЕНЦ

С первых минут Табисо Мчуну начал наносить мощные удары соперникуФото: Мария ЛЕНЦ

- Мчуну – это сильный боксер, резкий, сильный и достойный соперник, - говорил перед боем Денис Лебедев. - Кто проявит больше желания, и кто будет лучше подготовлен, тот и победит. Для меня большой мотивацией является возможность завоевать зелененький пояс. Я все сделаю для этого. Пока моя задача заключается в том, чтобы завоевать титул, а далее будет видно. Нужно идти поступательно.

Момент боя Фото: Мария ЛЕНЦ

Момент бояФото: Мария ЛЕНЦ

- Денис — чемпион и хороший парень, и очень опытный боец, - высказал свое мнение о сопернике Табисо Мчуну. - Я думаю, что сам бой будет очень интересным, я хорошо готовился и, надеюсь, публике это понравится.

Денис Лебедев держал удар Фото: Мария ЛЕНЦ

Денис Лебедев держал ударФото: Мария ЛЕНЦ

Спортсмен из ЮАР действительно был отлично готов к поединку. Он находился в прекрасной физической форме и успешно уходил от ударов соперника. Позже во время пресс-конференции Денис Лебедев пояснит, что ему не хватило фокуса и настроя во время поединка.

За боем наблюдали десятки болельщиков Фото: Мария ЛЕНЦ

За боем наблюдали десятки болельщиковФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что вечер бокса в Красноярске был организован промоутерской компанией «Патриот» при поддержке Федерации бокса России и губернатора Красноярского края.

Лебедев потерпел третье поражение в карьере Фото: Мария ЛЕНЦ

Лебедев потерпел третье поражение в карьереФото: Мария ЛЕНЦ

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Да, уходил, когда сделали финансово неинтересное предложение. А ему, говорит, семью кормить нужно. Недавно стал отцом в пятый раз: в начале декабря жена родила четвертую дочку, а еще у него маленький сын. К тому же Денис воспитывает племянника: после смерти брата взял его к себе. Почему решил возобновить карьеру? Просто не смог без бокса (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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