«Новогоднее чудо!»: девочку с потерей памяти, которую нашли в Красноярске 16 лет назад, узнали родственники

«Вы верите в новогодние чудеса??? А мы верим!!! Найдены родственники Юли». Это сообщение появилось в группе красноярских волонтеров.

Какой Юли? Той самой хрупкой девочки, которую в 2003 году нашли в Красноярске. 16-летняя девочка стояла у витрины магазина «Калининский» не могла ответить, откуда она и где ее родные. На вопросы не реагировала или начинала плакать. В итоге обеспокоенные продавцы вызвали милицию и Юлю увезли. О себе она так ничего и не смогла толком рассказать. К поискам присоединились волонтерские отряды Национального Мониторингового Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, а также Ассоциации «Поиск пропавших детей». Близких Юли искали по всей стране.

«Комсомольская правда» - Красноярск писала об истории Юлии. Все эти годы она провела в психоневрологическом интернате. Всегда замкнутая, необщительная, сама по себе, словно не доверяет. Что с ней произошло - пока непонятно. Не исключено, что пережила что-то страшное, получила психотравму. В 2003 году такого масштабного интернет-распространения информации не было. Милиция отправляла запросы по всем базам - бесполезно.

Именно волонтеры предложили полицейским начать поиски через интернет. Подобная история уже произошла однажды и спустя много лет одна потерявшаяся девочка уже нашла своих родных подобным образом. «Комсомолка» тоже занялась поиском родных Юли. И кое-что нам удалось узнать. Почему именно Юля? Оказалось, именно это имя девушка назвала милиционерам. А потом девушка рассказала, что у нее есть братья и сестры. Всего их шестеро в семье - Наташка, Нелька, Колька, Серега, Катька и сама она. Маму зовут Галина Васильевна, папу – Николай Григорьевич.

То, что случилось дальше, на самом деле похоже на чудо или лихо закрученную сюжетную линию для кино.

- Вчера поздно вечером на горячую линию волонтерского отряда позвонил мужчина, - рассказала Оксана Василишина, руководитель организации «Поиск пропавших детей». - И взволнованным голосом он сообщил, что в нашей ориентировке на найденную 16 лет назад в Красноярске Юлю, он узнал свою сестру. В феврале 2019 года наша волонтерская организация начала масштабное распространение ориентировки по всей России, по всем поисковым отрядам. И вот, наконец - результат. Новогоднее чудо! Верьте в чудо, в людей, в помощь и ваши пропавшие родные обязательно вернутся домой!

Волонтеры уже связались с сестрой Юли. Та подтвердила, что это их пропавшая сестра. А также назвала имена остальных братьев и сестер, маму, папу. Эти данные полностью совпадают с теми сведениями, которые удалось узнать у найденной девочки. Оказалось, что Юлия родом из Томска. Сейчас родственникам осталось уладить незначительные формальности (необходимо восстановить документы Юлии) и в самое ближайшее время ее заберут домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У девочки с потерей памяти, которую нашли 15 лет назад, может быть пятеро братьев и сестер

Ее зовут Юля. Маленькая - ростом всего 150 сантиметров, хрупкая, с короткой стрижкой… Ее нашли в 2003 году. 16-летняя Юля стояла у витрины магазина «Калининский» в Красноярске. Пустым взглядом смотрела в никуда. На вопросы продавцов: кто ты, откуда? – никак не реагировала или начинала плакать. В конце концов, продавцы вызвали милицию, и Юлю увезли. Выяснилось, что она толком ничего о себе не помнит (подробности).