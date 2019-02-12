У девочки с потерей памяти, которую нашли 15 лет назад, может быть пятеро братьев и сестер

Ее зовут Юля. Маленькая - ростом всего 150 сантиметров, хрупкая, с короткой стрижкой… Ее нашли в 2003 году. 16-летняя Юля стояла у витрины магазина «Калининский» в Красноярске. Пустым взглядом смотрела в никуда. На вопросы продавцов: кто ты, откуда? – никак не реагировала или начинала плакать. В конце концов, продавцы вызвали милицию, и Юлю увезли. Выяснилось, что она толком ничего о себе не помнит. К поискам присоединились волонтерские отряды Национального Мониторингового Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям , а также Ассоциации «Поиск пропавших детей». Сегодня близких Юли ищут по всей России.

- Ее нашли 8 сентября, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск Оксана Василишина, руководитель организации «Поиск пропавших детей». - Говорить девочка не могла. Кто она, откуда - не помнила. Все эти годы она провела в психоневрологическом интернате. Что с ней произошло - пока непонятно. Не исключено, что пережила что-то страшное, получила психотравму. В 2003 году такого масштабного интернет-распространения информации не было. Милиция отправляла запросы по всем базам - бесполезно. Близких Юли не нашли. Как мы узнали о ней? Совершенно случайно. В больнице лежала наша знакомая, увидела эту девочку. А перед тем ей попалась на глаза статья из «Комсомолки» (помните, как найденную 9 лет назад девушку Люду из интерната, отыскали родные после того, как ей сделали страницу в соцсетях?) И знакомая говорит: «А у нас же есть такая девочка! Живет в интернате на Курчатова». Мы – в полицию, а там отвечают: «У нас уже и дело розыскное закрыто 2 года назад, ну, нет результата». Я им напомнила историю Люды, предложила: давайте через интернет поищем! Нам предоставили данные для поиска.

«Комсомолка» тоже занялась поиском родных Юли. И кое-что нам удалось узнать. Прежде всего – о ее имени. Почему именно Юля? Оказалось, именно это имя девушка назвала милиционерам, когда у нее с горем пополам выясняли, кто она и откуда. Юля Семенова, 16 лет. Правда, насколько это верные данные, сказать трудно, потому что говорила Юля путано, часто сбивалась.

- Есть братья и сестры, нас шестеро – Наташка, Нелька, Колька, Серега, Катька и я, - неохотно призналась при очередном разговоре Юля. - Маму зовут Галина Васильевна, папу – Николай Григорьевич.

- Где вы живете? – обрадовались было тому, что девушка разговорилась, милиционеры.

- В квартире.

- А дом-то, дом какой?

- Панельный.

- Где находится?

- Рядом с мостом.

На этом все! Неизвестно даже, из Красноярска ли Юля. Может, как-то на поезде приехала, ведь при себе у нее было немного наличности (100 рублей), а магазин, где ее нашли, – рядом с железнодорожным вокзалом. Но ни в тот раз, ни спустя дни, месяцы и даже годы ничего больше о своей семье Юля не рассказала. Ни милиции, ни врачам. Более того, когда речь о семье заходит, Юля уходит в глухую оборону. Просто отказывается отвечать.

- Возможно, это связано с тем, что ей там было плохо и неуютно – мы этого не знаем наверняка, - говорит Юлия Шишкина, ведущий специалист отделения психо-социальной реабилитации Краевого психо-неврологического диспансера. – Мы сами в догадках. Сейчас Юля у нас проходит реабилитацию. Довольно охотно участвет во всех наших реабилитационных мероприятия - мы организуем спектакли, рисуем вместе, раскрашиваем.

При этом за все время, что Юля провела в диспансере, она ни с кем по-настоящему не сблизилась. Всегда замкнутая, необщительная, сама по себе, словно не доверяет. Еще одна деталь: при себе у Юли нашли и пару простеньких серебряных колечек. Была надежда, что это подарки, что они напомнят ей о ком-то из близких, и она начнет говорить. Но – нет.

Сейчас поисковики проводят массовое распространение по всем региональным отрядам, в России, Белоруси.

- Времени, конечно, прошло много, но мы будем пытаться найти близких Юли. Ведь помимо родителей, у нее могут быть и бабушки и дедушки, тети и дяди – кто-то, кому небезразлична ее судьба, - говорит Оксана Василишина. – Были случаи, когда удавалось отыскать людей и спустя 20 лет. Сейчас это реально. На памяти случай недавний, когда мать так нашли сына – пропал в молодом возрасте. Мать искала, обращалась везде, куда могла, а нашли с нашей помощью. Его опознал один из подписчиков по фото – написал нам: «Я с ним работаю». Вот и нашлись. Может, и у Юли где-то в России есть родные, которые ее ждут и ищут.

Вглядитесь в лицо Юли. Вдруг узнаете.

Если вам известны данные девушки, звоните: 8-950-996-60-66 (волонтеры, круглосуточно).

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