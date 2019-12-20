Погода в Красноярске на Новый год 2020: синоптики рассказали, что нас ждет в праздники

Середина декабря на календаре, а на улице - оттепель и капель, сугробы стремительно тают! Аномальное для первого зимнего месяца тепло, с дневными температурами до +1 градусов, простоит в Красноярске до 17 декабря. Какой будет погода в Красноярске на Новый год 2020?

Синоптики прогнозируют холодную новогоднюю ночь. Температура воздуха может опуститься до -31 градуса. Это предварительные данные, надо иметь в виду, что долгосрочные прогнозы погоды - штука специфическая. Точные расчеты, с дневной и ночной температурой, метеорологи обычно дают на ближайшие пять, максимум 10 дней.

Климат - очень сложная система, и за оставшиеся до Нового года три недели в расчеты запросто могут добавиться новые данные, и тогда весь сценарий изменится. "По мере уменьшения заблаговременности спектр возможных сценариев будет сокращаться", - говорят в Гисметео. Если простыми словами: ближе к делу прогноз будет точнее. Но этот мы запомним - и посмотрим, сбудется ли.

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