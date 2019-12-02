Красноярцам пообещали необычно теплый декабрь: начнется с плюса и закончится морозцем

Декабрь побалует красноярцев теплой погодой. Об этом рассказал главный синоптик гидрометцентра края Владимир Еремин – в ходе традиционной пресс-конференции «Прогноз погоды и риски ЧС на декабрь».

- Для нашей территории зима будет очень теплой, подчеркнул он. - С большим количеством осадков на севере и небольшим - в центральных районах.

Первая неделя декабря принесет даже оттепель: к выходным возможно от плюс 3 до минус 2 градусов!

Дальше по декадам: начальная выдастся самой «жаркой»: днем минус 5-10, ночью минус 10-15. Вторая чуть прохладнее: в светлое время суток минус 10-15, в темное – минус 15-20. И, наконец, третья: днем минус 15-20, по ночам минус 20-25.

- О том, какой будет новогодняя ночь, говорить пока преждевременно, - отметил Владимир Еремин. – Пока скажу так: холодов следует ждать в последних числах декабря. Днем будет минус 20-25, ночью минус 25-28.

Магнитные бури, неокрепший лед…

О рисках чрезвычайных ситуаций на декабрь предупредил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Валерий Терешков.

- Новогодние праздники для спасателей – самое напряженное время. Первое, о чем хотелось бы сказать – магнитные бури. 3 декабря - 5 баллов, 26 декабря - 7-8, 28 декабря 4-5 и 29-го – 8 баллов. В эти дни у метеозависимых людей могут быть сильные головные боли, неоправданная агрессия и замедленная реакция. Вероятно увеличение количества ДТП.

С 15 декабря заработают новогодние базары по всему городу. Покупая там пиротехнические изделия, проверяйте срок годности, сертификаты. Применяйте фейерверки с осторожностью. Нельзя запускать с балконов, ближе 50 метров от жилых домов. Вспомните пожар на Шахтеров,40 – выгорело все от одного балкона.

Дома не оставляйте без присмотра свечи, гирлянды. Вокруг все синтетическое, если загорится, выделится газ, один раз его вдохнуть, и теряешь сознание.

Еще одна увеличение количества пожаров. С начала года – это больше 11 800, погибли 26 детей, в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Так что смотрите за проводкой и печкой (в частном секторе).

В декабре – январе предполагается открытие 134 зимних переправ. Помните, выходить на лед можно, если он 10 сантиметров и толще, выезжать на машине – если от 30. Любителям рыбалки напоминаю: у нас сейчас идет акция «Безопасный лед», выход на неокрепший лед – это штраф 1000 рублей.

Если поедете кататься на лыжах в горы, учтите: снег тоже еще не окреп. Поэтому ни в коем случае нельзя подрезать склон. В начале зимы, когда снег еще сухой и не кристаллизовался, лучше таких экспериментов избежать. Иначе вы рискуете вызвать «лавину»: снежная масса сползает и накрывает человека вместе с его техникой.

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