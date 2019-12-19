2019-12-19T17:01:48+03:00
Woman

Красноярки штурмуют торговые центры в поисках платьев к Новому году

Рассказываем, как не прогадать с покупкой и быть самой красивой на празднике
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Встречаем Новый год в красивом топеВстречаем Новый год в красивом топеФото: Мария ЛЕНЦ
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До Нового года считанные дни, и красноярцы уже во всю закупаются. Помимо красивого и вкусного новогоднего стола, подарков близким и прочих приятных мелочей важен, конечно, и наряд. Особенно для женщин. Как не прогадать с покупкой, выбрать красивый и современный наряд, который и в дальнейшем может стать функциональной частью гардероба? Опытом с читателями «Комсомольской правды» - Красноярск делится стилист-имиджмейкер, создатель бренда одежды Олеся Иванова.

Наряд можно комбинировать с повседневными вещами Фото: Мария ЛЕНЦ

Наряд можно комбинировать с повседневными вещамиФото: Мария ЛЕНЦ

- Нарядные вещи обязательно должны быть в гардеробе – порой именно они задают тон, делают гардероб «вкусным». Я бы советовала, прежде всего, обратить внимание на вещи, которые в дальнейшем впишутся в повседневный гардероб.

Можно и яркое Фото: Мария ЛЕНЦ

Можно и яркоеФото: Мария ЛЕНЦ

Например, атласное платье в пол в дальнейшем можно дополнить элегантным пиджаком, жакетом, свитером и носить повседневно. Или, например, пайетки – предлагаю купить не платье с пайетками, а топ или юбку – топ можно надеть не только на форматные и грандиозные праздники, как Новый год.

Цвет - только то, что идет к лицу и фигуре Фото: Мария ЛЕНЦ

Цвет - только то, что идет к лицу и фигуреФото: Мария ЛЕНЦ

Топ можно надеть на 8 марта, дополнить пиджаком и юбкой – и образ получится и праздничный, и удобный, casual. Идея в том, что покупать нужно такие праздничные вещи, которые в дальнейшем, для повседневной носки, можно «успокоить» базовыми вещами - трикотажем, не ярким пиджаком, кроссовками.

Танцуем в клубе всю ночь Фото: Мария ЛЕНЦ

Танцуем в клубе всю ночьФото: Мария ЛЕНЦ

В нарядах на праздник должна быть мера, какой-то один акцент – или пайетка, или вырез, или разрез. Я предложила бы отказаться от сильно сложных нарядов с открытой спиной, пайетками и разрезами одновременно – их значительно сложнее потом адаптировать для повседневной носки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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