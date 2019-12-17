Александр Рогов: «На новый год надевайте хоть валенки со стразами!»

Как выбрать беспроигрышный вариант новогоднего наряда-2020 и от каких вещей лучше отказаться – специально для «КП» рассказал Александр Рогов, знаменитый телеведущий, стилист СТС. Его мы поймали накануне Нового года не в Москве, а в Красноярске: согласно концепции, Александр сейчас преображает девушек в разных городах страны (ведет программу «Рогов в городе»).

Александр Рогов посетил КрасноярскФото: Мария ЛЕНЦ

- Новый год – единственный праздник, когда можно позволить себе надеть все то, что в течение года негде было применить, - признался Рогов. - Стразы, пайетки, металлизированные текстуры и фурнитура, - я, как стилист, не против! Конечно, не стоит забывать о правиле уместности, чтобы, «выходя в свет», чувствовать себя комфортно. Поэтому, сначала продумайте, где вы будете встречать Новый год и кто будет рядом с вами. А потом вперед – за покупкой.

Новый год встречаем дома

- Не стоит покупать вечернее платье на корсете, в котором трудно дышать, если вы планируете встретить Новый год в кругу семьи. У вас намечаются уютные добрые посиделки? Купите симпатичную юбку на резинке. А верх пусть будет нарядным: его будут видеть все, кто сидит за столом. Сделайте акцент на аксессуарах. В этом случае, кстати, вам не нужны неудобные туфли, достаточно привычной легкой обуви.

Как выбрать идеальное платье к Новому году?Фото: Мария ЛЕНЦ

Танцуем в клубе всю ночь

- Не надевайте в клуб базовые вещи – свитер и юбку или блузу и джинсы. Если собираетесь плясать всю ночь, подумайте о классном, мерцающем платье, допустимы стразы и пайетки. Сделайте акцент на макияже. Однако я бы не советовал покупать новую обувь. Через полчаса танцев в неразношенных туфлях с вашими ногами будет беда. И тогда вам придется сидеть в углу. А если разуетесь, это будет выглядеть нелепо.

Новый год за городом

- За городом вечернее платье будет выглядеть странным. Ведь подразумевается, что вы с компанией будете играть в снежки во дворе, а потом сидеть у камина с бокалом вина. Подумайте о комфорте. Вашим нарядом может быть трикотажный шерстяной костюм, декорированный стразами. На ногах пусть будут угги. Как стилист, я даже не против них, нормальная обувь вне понятий о моде, когда на улице холодно. Даже подойдут валенки, украшенные стразами.

Не Новым годом единым или Чтобы служило долго

- Жаль купить дорогое платье, а потом окажется, что оно на один раз и его никуда уже использовать. Два примера беспроигрышных вариантов нарядов на Новый год:

- платье в стиле комбинации, а сверху жакет-смокинг, к ним переливающееся туфли-лодочки и маленькая металлизированная сумочка. Потом это платье вы можете носить с прозрачными колготками, с курткой-косухой или объемным свитером поверх. А жакет-смокинг прекрасно сочетается с белой футболкой, джинсами и белыми кедами. Так одеваются парижанки и чувствуют себя прекрасно. Смокинг – хорошая инвестиция в гардероб.

Александр не советут девушкам покупать вечернее платье на корсете, в котором трудно дышатьФото: Мария ЛЕНЦ

- юбка с пайетками, которую вы купите на новый год, можно будет носить с нарядным топом, а потом одеть с объемным пальто.

Задумайтесь перед покупкой: реально ли вам эта вещь потом пригодится? Не люблю говорить про всякие модные «нет» и модные «да». Например, не могу сказать, что рваные джинсы уже не в тренде. В тренде сейчас джинсы без каких-либо потертостей. И в то же время некоторые молодые люди отлично демонстрируют рваные джинсы с косухами – в стиле 80-х.

КСТАТИ

О трендах

- Тренды – это маркетинговая уловка производителей, чтобы каждый сезон что-то продавать. Заявили: в этом сезоне будет модным красное платье – и все ринулись его покупать. Хотя на самом деле не всем красное платье и нужно-то. И не всем оно идет.

Тренды важны тем, кто этим реально живет и увлекается. Если мы говорим о моде для среднестатистического человека, не вовлеченного в фэшн-индустрию, главный тренд: заботиться о гигиене, мыть голову, делать классный макияж. И носить вещи, которые никогда не выйдут из моды.

Соберите свой базовый гардероб: несколько джинсов, пару джемперов, добротный жакет, куртку-косуху, бежевое нейтральное пальто, несколько шарфов, платье, которое можно носить с разными аксессуарами. Вещи должны быть без усложненного декора. Ведь чем сложнее декор, тем труднее интегрировать его в образы. Когда основа будет собрана, на нее можно нанизывать уникальные дополнения, аксессуары.

С наступающим!