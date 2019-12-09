«Народ от безысходности в лес идет»: спасатели вынесли на себе из тайги мужчину с обмороженными руками и ногами

Едва не погиб 32-летний мужчина, который отправился в тайгу на сбор дикоросов в Тандынском районе Тувы. Пошел за кедровыми шишками. Казалось бы, какие шишки – зима на дворе! Но местные говорят, что орехов в тайге еще полно: тряхнешь кедр – вот они и посыпались вместе с охапками пушистого снега. Случилось все в пятницу, 6 декабря. Еще с утра Аян О.* отправился в тайгу, глубоко зашел – не заметил, как заблудился. Не спасатели бы, пиши – пропало.

Плутал мужчина долго. Сначала по своим следам хотел выйти – не смог. Дело уже к вечеру шло, начало смеркаться, и тогда Аян решился вызывать подмогу – руки и ноги уже сильно прихватило, не чувствовал их почти. Как назло, еще ножом поранился.

- В труднодоступную таежную местность Тандынского района незамедлительно была направлена дежурная смена спасателей МЧС России в количестве 5 человек и 2 единицы техники, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе республиканского МЧС. - Более двух километров пострадавшего несли на носилках пешком из-за отсутствия другой возможности транспортировки. Затем на автотранспорте с высокой проходимостью его довезли до больницы села Балгазын и передали врачам скорой помощи.

Местные говорят: работы в деревнях нет, вот люди и идут в тайгу на промысел.

- Народ у нас от безденежья и безысходности в тайгу идет, - пишут в соцсетях жители республики. – Нечем семьи кормить, вот и идут. Продашь шишку – уже хлеб, дети сытые будут.

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